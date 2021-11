Des pompiers publient l'émouvant enregistrement d'un père réanimant son bébé

Des pompiers charentais ont récemment publié l'enregistrement d'un appel particulièrement émouvant, durant lequel ils ont aidé un père à réanimer son bébé.

L'histoire s'est initialement nouée le 6 août dernier, vers 3 heures du matin, sur le bord de la Nationale 11 en Charente-Maritime, et vient juste d'être rendue publique.

Coincés, de futurs parents n'avaient pas eu le temps d'arriver à la maternité, relate La Provence.

Au moment crucial, le père a appelé les pompiers et leur a expliqué que sa femme était en train d'accoucher. Mais une fois sorti, le bébé ne respirait pas.

«Il est totalement sorti ?», lui demande alors l'opérateur du Service départemental et de secours local sur cet enregistrement publié sur Facebook, avant d'ajouter : «Vous lui frottez le dos, est-ce qu'il pleure là ?». «Pas encore», répond le jeune père angoissé.

«Essayez d'aspirer un peu ce qu'il y a dans ses narines»

«Il y a des choses qui bloquent sa voie», indique-t-il. Sans s'affoler, le secouriste lui indique la marche à suivre : «Glissez votre petit doigt un peu dans sa bouche. Vous essayez d'aspirer un peu ce qu'il y a dans ses narines». Au bout de quelques secondes, un cri retentit.

«Voilà, c'est ça, c'est super ! Je l'entends, il pleure. C'est super ! Ok ! Ok, c'est génial !», s'exclame le pompier, qui conseille ensuite aux jeunes parents de mettre leur enfant dans une couverture et de le poser contre sa mère, tout en leur assurant que les secours arrivent.

«Mille mercis, grâce à vous notre fils est en excellente santé», a envoyé ensuite par écrit le couple pour remercier les opérateurs qui «eux aussi sauvent des vies».