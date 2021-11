«Il faut aller plus loin dans la fermeté contre les rodéos urbains», déclare Gabriel Attal

«Il faut aller plus loin dans la fermeté contre les rodéos urbains», a déclaré ce jeudi Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, invité de La Matinale de CNEWS.

«C'est un fléau qui empoisonne la vie de beaucoup de Français et de quartiers depuis des années. Les précédents quinquennats se posaient déjà la question de comment agir», a-t-il dit. Puis d'ajouter : «On a fait adopter un texte de loi pour renforcer les sanctions, qui rentre en vigueur de manière progressive, pour permettre aussi la saisie des véhicules qui sont utilisés. Il faut donc plus de fermeté, c’est pour ça qu’on a proposé un texte de loi au Parlement, et que ce texte de loi a été examiné et adopté».

«On est intraitables avec la délinquance»

«Mais il n’est pas exécuté par les les juges qui n’appliquent pas en tout cas la peine maximum», lui a répondu Laurence Ferrari. «On peut probablement aller encore plus loin dans la fermeté, a concédé Gabriel Attal. C’est pour ça qu’on a fait adopter un texte de loi.»

«On est intraitables avec la délinquance. On renforce les moyens de la sécurité de manière continue depuis 2017. On a créé 10.000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. On renforce les budgets, plus de 2 milliards d’euros en plus pour nos forces de sécurité. On renouvelle les voitures aussi, les deux-tiers des véhicules qui auront été renouvelés sur ce quinquennat. On rénove des casernes et des commissariats, 700 qui auront été rénovés», a listé Gabriel Attal.

«Tout ça pour donner des conditions de travail à nos forces de sécurité qui sont meilleures pour qu’ils soient plus efficaces aussi pour traquer les délinquants», a conclu le porte-parole du gouvernement.