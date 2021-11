Ligue Europa : Lyon s'impose face au Sparta Prague et valide son ticket pour les 8es de finale

Les Lyonnais se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, en battant les Tchèques du Sparta Prague (3-0), sur leur pelouse du Groupama Stadium.

Grâce à un doublé de l'internationnal algérien Islam Slimani (61e et 63e), et d'un dernier but de Toko Ekambi, dans les tous derniers instant du match, l'OL n'a fait qu'une bouchée du Sparta Prague.

Premiers de leur groupe avec 12 points pris sur 12, les hommes de Peter Bosz sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition.

C'est le premier club à accéder à cette phase pour cette édition 2021-2022.