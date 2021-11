Affaire Benalla : le jugement rendu ce vendredi

Plus de trois ans après l'éclatement de l'affaire Alexandre Benalla, la justice ce vendredi 5 novembre sur le sort de cet ancien chargé de mission de l’Élysée, jugé en septembre dernier et soupçonné d'une douzaine d'infractions.

Les magistrats de la 10e chambre correctionnelle doivent rendre leur décision en début d'après-midi. Alexandre Benalla est notamment soupçonné d'avoir commis des violences en réunion et usurpé la fonction de policier lors de la manifestation de la Fête du Travail en 2018.

Il avait été identifié par le journal Le Monde le 18 juillet 2018, sur une vidéo où il apparaissait avec un casque des forces de l'ordre, brutalisant une femme et un homme, place de la Contrescarpe à Paris. Il était alors accompagné de Vincent Crase, un gendarme réserviste et ex-employé de LREM. A 26 ans, Alexandre Benalla était au cœur du dispositif de sécurité entourant le président de la République et devait ce jour-là n'avoir qu'un rôle d'observateur.

L'article du Monde avait déclenché un véritable séisme politique qui a ébranlé pendant de longs mois le pouvoir d'Emmanuel Macron, au rythme des révélations de la presse et des auditions de responsables devant les commissions parlementaires.

En septembre, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont fait face pour la première fois à un tribunal pendant trois semaines. Le parquet a soutenu que les deux hommes avaient «agi avec des policiers, comme des policiers et parfois à la place des policiers», le 1er mai 2018.

Port d'arme illégal, affaire des passeports...

Dans ce dossier à tiroirs, Alexandre Benalla est aussi mis en cause pour avoir porté une arme sans autorisation en 2017 à Poitiers, ainsi que pour avoir utilisé, après son licenciement, deux passeports diplomatiques lors de onze voyages - en Turquie, au Maroc ou encore aux Bahamas - et pour avoir réalisé un faux document afin d'obtenir un passeport de service.

Le parquet a demandé sa condamnation pour ces faits, avec des peines complémentaires de 500 euros d'amende, une interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans et de port d'arme pendant dix ans - quinze ans pour Vincent Crase.

La défense de l'ancien membre du cabinet d'Emmanuel Macron a plaidé la relaxe pour toutes les infractions, à l'exception de l'utilisation frauduleuse des passeports diplomatiques. Les avocats ont réfuté toute «violence volontaire» le 1er mai 2018, faisant valoir qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase avaient «aidé à interpeller» des personnes qui venaient «d'agresser» des policiers.

Le parquet a requis jeudi 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende à l’encontre d’ Alexandre Benalla. Il a également réclamé cinq ans d’interdiction de toute fonction publique et dix ans d’interdiction de port d’arme. Une peine d’un an avec sursis a été requise à l’encontre de Vincent Crase.

Deux anciens fonctionnaires de la préfecture de police de Paris étaient par ailleurs jugés pour avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla le soir de la publication de l'article du Monde. Deux et quatre mois d'emprisonnement avec sursis ont été requis à leur encontre.