Manifestations anti-pass : quels parcours à Paris ce 6 novembre ?

Revenu dans l’actualité, le pass sanitaire, autorisé jusqu'en juillet prochain, continue de tracter son lot d’opposants à travers la France. Des manifestations sont à nouveau prévues ce samedi 6 novembre, dont plusieurs à Paris. Quel parcours doivent-elles suivre ?

L’un des cortèges, notamment mené par Florian Philippot et ses proches, s’élancera à 14h de la place de Barcelone, dans le 16e arrondissement. Il doit se rendre place Pierre-Laroque, tout près du ministère des Solidarités et de la Santé, dans le 7e.

Plusieurs groupes se disant «Gilets jaunes» ont également prévu des rassemblements, à plusieurs endroits de la capitale. Il n’est pas possible d’affirmer s’ils se tiendront réellement et avec quelle affluence. Il est question d’un rendez-vous dans la matinée, place de la République, puis de deux autres en début d’après-midi, place de la Bourse (2e) et place Coluche (13e).

Il se pourrait également qu’un groupe se réunisse rue du Général-Alain-de-Boissieu (15e), à partir de 14h30.

Embouteillage de rassemblements devant l'Hôtel de ville

L’Union citoyenne pour la liberté a elle donné rendez-vous à ses suiveurs à 14h sur la place de l’Hôtel de Ville. L’endroit devrait être particulièrement bondé samedi, puisqu’il est également le lieu d’un autre rassemblement, pour le climat. Des organisations comme Attac, XR ou les Amis de la Terre ont en effet appelé à s’y réunir pour la «justice climatique».

En dehors de Paris, des rassemblements sont prévus dans de nombreuses villes : Strasbourg, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Montpellier, Metz, Nice ou encore Toulouse.

Les anti-pass pourraient se ragaillardir et voir leur nombre grimper ce week-end, suite au vote par la majorité LREM à l’Assemblée nationale un projet de loi permettant de prolonger le dispositif jusqu’au 31 juillet prochain.

De même, le mouvement pourrait reprendre de la vigueur alors que le président de la République, Emmanuel Macron, doit s'adresser aux Français mardi prochain à 20 heures.