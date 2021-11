Chambre de bébé : quelle est la température idéale ?

Trop chaud, trop froid... Difficile de trouver la bonne température dans son habitation, encore plus quand il s'agit de la chambre du bébé. Surtout qu'au cours des premiers mois, le système de thermorégulation du nourrisson est immature, et réguler sa température corporelle lui demande beaucoup d’énergie.

Plus sensible que les adultes aux variations de température, le bébé doit dormir dans un environnement adapté afin qu’il n’ait ni trop chaud ni trop froid et puisse avoir un sommeil réparateur. Le sommeil est la clé pour leur développement et pour la maturation de leur cerveau.

Dans une chambre bébé, l’Assurance Maladie et le Ministère de la Santé recommandent une température située entre 18 °C et 20 °C, sachant que la température idéale est 18 °C.

Le taux d’humidité dans la chambre de l'enfant doit également être pris en compte et mesuré. Il doit se situer entre 40% et 50%, le taux idéal étant fixé à 50%. Un air trop sec ou trop humide a des conséquences plus ou moins importantes sur la santé de bébé. Un humidificateur peut être utile pour apporter une bonne humidité dans la chambre de votre enfant.

Le thermomètre hygromètre utile

Les températures étant plus extrêmes en été et en hiver, il n'est pas toujours aisé d’obtenir la température idéale dans la chambre du bébé. Le mieux est donc d'investir dans un thermomètre hygromètre (qui coûte moins de 20 euros) pour surveiller le taux d’humidité et la température de la chambre. Il faut le poser près du lit de l'enfant.

Pour bien faire, le lit doit être placé loin des radiateurs et à l'abri des courants d'air des fenêtres. En hiver, ne le placez pas près du radiateur et ne le mettez pas non plus près d'une bouillotte. En été, dormir avec un ventilateur est déconseillé. S'il est utilisé il doit être placé loin de votre bébé (surtout pas dirigé vers lui) et son utilisation doit rester exceptionnelle. Tout comme pour toutes les autres pièces de l'habitat, il est primordial d’aérer chaque jour la chambre de votre enfant. En été, faites-le le plus tôt possible, avant que les températures n'augmentent.

Comment savoir si bébé a froid ou chaud ?

La nuque est un bon indicateur pour savoir si la température corporelle du bébé est bonne ou pas. Si sa nuque est chaude, il est bien. Si sa nuque est froide, il a froid, et si sa nuque est chaude et moite, il a trop chaud.

L’utilisation du thermomètre frontal vous aidera à savoir si bébé n’a pas trop chaud et s’il fait un épisode de fièvre, sans perturber son sommeil.

Même si en hiver, la température de la chambre de votre bébé vous semble basse, évitez de le couvrir avec une couette qui risque de l'étouffer, car si elle venait sur son visage, il ne pourrait pas la retirer seul. Mieux vaut privilégier une gigoteuse adaptée à la saison. A noter qu'un enfant s'acclimatera toujours mieux au froid (en le couvrant dans sa gigoteuse sécurisée) qu'à la chaleur.

Si la température ambiante est élevée, choisissez une gigoteuse dont le «tog» (indice de chaleur déterminant la résistance thermique de la gigoteuse) est inférieur à 2,5 ; en période estivale, lorsque les nuits sont vraiment chaudes, un simple body peut suffire.