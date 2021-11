Loiret : une infirmière soupçonnée d’avoir escroqué un million d’euros à la CPAM

Une infirmière libérale a comparu jeudi 4 novembre devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Accusée d'avoir escroqué plusieurs caisses primaires d'assurance maladie entre 2012 et 2016, elle a expliqué être victime d'un chantage.

Tout part d'une plainte déposée en 2016 par la CPAM de l'Essonne, rapporte France Bleu Orléans. L'organisme soupçonnait cette infirmière de 47 ans de facturer deux fois certains actes et de facturer des actes inexistants, sur des patients décédés notamment.

Les investigations révèlent que les CPAM des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Loiret ont également été victimes de l'escroquerie. La professionnelle de santé, domiciliée près de Pithiviers (Loiret), aurait également perçu illégalement des sommes de la caisse de retraite des agents de la SNCF et de la mutuelle générale de la police. Montant total amassé entre 2012 et 2016 : un million d'euros.

Victime d'un chantage

En garde à vue, l’infirmière a reconnu les faits mais a aussi expliqué être victime d'un chantage. La belle-fille d'une patiente qu'elle venait régulièrement soigner l'a accusée de vol d'argent et de bijoux. Cette femme lui aurait ensuite présenté un faux acte de justice attestant qu'elle devait lui rembourser 700 euros par mois, pendant six mois.

Qualifiée de très crédule par les experts psychiatriques qui l'ont examinée, l'infirmière s'est mise à exécution. La maître-chanteuse et son époux, habitants du Loiret également, auraient ainsi reçu 300.000 euros.

Le procureur de la République a estimé que le couple était au courant de l'arnaque et qu'il a profité de la crédulité de l’infirmière pour lui soutirer de l'argent. Trois ans de prison, dont deux avec sursis, ont été réclamés à l'encontre de l'infirmière, deux ans dont un avec sursis pour la maître-chanteuse et un an avec sursis pour son époux.