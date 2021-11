Prime de Noël 2021 : date de versement, montant, bénéficiaire … Tout ce qu’il faut savoir

A l’approche des fêtes, le gouvernement, comme chaque année, s’apprête à verser aux foyers les plus modestes la fameuse prime de Noël. Mais qui pourra la toucher, quand, et à combien s’élève-t-elle ?

Versée par Pôle Emploi, la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA) depuis 1998, la prime de Noël est une aide financière exceptionnelle pour les personnes et les familles les plus précaires. Plus de 2,5 millions de foyers français ont pu en bénéficier en 2020.

Qui pourra la toucher ?

Cette prestation sociale s’adressera cette année encore à plus de 2 millions de foyers. Pour la recevoir, il faut avoir perçu en novembre ou en décembre, le Revenu de solidarité active (RSA), l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) l’Allocation équivalent retraite (AER) ou alors la prime forfaitaire pour reprise d’activité. Sont également concernés, les bénéficiaires de la Rémunération Publique de stage (RPS) et de la Rémunération de la Formation Pôle Emploi (RFPE).

Quelles démarches ?

Aucune démarche n’est nécessaire et le versement automatique interviendra le 15 décembre pour la CAF et la MSA, et le 16 décembre pour Pôle Emploi.

A combien s’élève-t-elle ?

Pour les bénéficiaires du RSA, le montant de la prime de Noël varie selon la composition du foyer. Ainsi, une personne seule percevra 152,45 euros alors qu’un couple avec quatre enfants touchera 442,10 euros (auxquels s’ajoutent 60,98 euros par personne supplémentaire). Pour les chômeurs en fin de droits, cette aide financière s’élèvera également à 152,45 euros.

Calculées uniquement par rapport à la situation sociale ou familiale et non sur les revenus, les sommes de la prime de Noël restent inchangées depuis 2009.