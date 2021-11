Un rorqual de 19 mètres de long s'échoue dans le port de Calais

Un rorqual en fin de vie, mesurant plus de 19 mètres et pesant une quinzaine de tonnes, s'est échoué dans le port de Calais (Pas-de-Calais). L'animal est décédé.

Le cétacé, l'un des rares à s'être aventuré près de Calais ces dernières années, a été découvert ce samedi 6 novembre par la capitainerie du port.

Il était malade et désorienté. «Il s'agit d'une femelle d'une trentaine d'années», a précisé Jacky Karpouzopoulos, président de la Coordination Mammologique du Nord de la France (CMNF). «Elle est rentrée dans le port de Calais encore vivante, elle est allée trop près des rochers et elle s'est échouée.»

L'autopsie du rorqual sera réalisée le 9 novembre.

Deuxième mammifère le plus grand du monde après la baleine bleue, le rorqual a longtemps été une espèce en danger. En cause : la chasse à la baleine, et les collisions avec les navires. Grâce aux efforts de conservation, il est passé d'«en danger» à «vulnérable», selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2018.