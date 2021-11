Nice : Air France refuse d’embarquer un bébé hospitalisé faute de carte d’identité

Histoire rocambolesque sur fond d'aberration administrative. Léon, grand prématuré né le 27 juillet dernier à Nice, a dû effectuer un trajet de dix heures en ambulance depuis la capitale azuréenne pour Paris afin d’y subir une opération urgente des yeux, car la compagnie aérienne Air France a refusé de l’accepter à bord faute de carte d’identité.

«Il n’a jamais quitté l’hôpital, et son pronostic vital était engagé pendant plus d’un mois et demi, nous n’avons pas eu le temps de nous occuper des papiers, même si nous l’avons déclaré, assure à CNEWS Nicolas Lejeune, le papa. La compagnie n’a pas voulu céder.»

Devant le caractère urgent de l’opération, et sous la pression des parents, l’hôpital a consenti finalement à transporter le nourrisson en ambulance faisant ainsi dix heures de route, plutôt qu’une heure et dix minutes de vol.

«Alerter les pouvoirs publics sur cette aberration administrative»

Ce que Nicolas Lejeune et sa famille dénoncent, c’est l’aberration administrative qui a engendré une telle situation. «Ce que l’on nous a expliqué après coup, c’est qu’Air France ne demande pas de papiers avant 3 mois. Or, notre bébé doit avoir 3 mois et 2 semaines…», souffle Nicolas Lejeune, et d'ajouter : «Nous restons mesurés, nous n’avons pas l’impression de vivre la plus grande des injustices, mais être parent d’un grand prématuré est déjà stressant, et dans cette histoire Air France ne nous facilite pas la vie. Plusieurs courriers ont été adressés au maire de Nice Christian Estrosi et au ministère de la Santé. Ce que l’on veut, c’est que ce genre de cas ne se reproduise plus pour les autres parents».