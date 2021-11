Paris : qui est Vivian Maier, dont une rue parisienne porte désormais le nom ?

Photographe américaine, principalement reconnue à titre posthume après que des milliers de ses négatifs ont été retrouvés, Vivian Maier a désormais une rue parisienne à son nom. Celle-ci doit être officiellement inaugurée ce lundi 8 novembre, dans le 13e arrondissement.

«Décédée le 21 avril 2009, Vivian Maier est considérée aujourd’hui comme l’une des plus grandes photographes américaines, figure majeure de la street photography», rappelle-t-on à la Mairie de Paris, alors que la rue qui porte son nom – située au niveau du 31, avenue Pierre Mendès-France, dans le 13e – doit être officiellement inaugurée, ce lundi.

De gouvernante à photographe renommée

Le parcours de Vivian Maier (New York, 1926 – Chicago, 2009) est «atypique», prévient le musée du Luxembourg, à Paris, qui lui consacre d'ailleurs une rétrospective jusqu'au 16 janvier prochain. Gouvernante d'enfants toute sa vie, elle consacrait son temps libre à la photographie et, comme le raconte l'exposition, «observait méticuleusement» les scènes de rue, la vie de tous les jours. Sans le savoir, son travail «reflète déjà les grandes mutations sociales et politiques de son histoire».

Décédée aux Etats-Unis dans l'anonymat le plus complet il y a un peu plus de 10 ans, elle doit finalement sa notoriété posthume à un homme, John Maloof, qui a retrouvé ses négatifs dans une salle des ventes. Un trésor de plus de 120.000 photos, dont la valeur est désormais connue et reconnue dans le monde entier. C'est cette histoire que la Ville de Paris a souhaité mettre en avant en dénommant une rue de la capitale en son honneur, et ce, à l'occasion de Paris Photo.

Pour la municipalité parisienne, cette inauguration est également la continuité d'un travail, commencé il y a plusieurs années, censé «mettre à l’honneur le travail de femmes photographes dans l’espace public». En février 2020, les élus parisiens avaient en effet voté en faveur de la dénomination des rues Gerda Taro, Vivian Maier, Gisèle Freund, Berenice Abbott, Germaine Krull et Dorothea Lange puis celle du jardin Laure Albin Guillot en octobre de la même année.