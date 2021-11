Sécurité routière : pour 75% des Français, les conducteurs seniors doivent être soumis à un examen médical

Comment s'assurer que les seniors restent aptes à la conduite ? Selon un sondage commandé par Dekra, spécialiste du contrôle technique de véhicules, la majorité des Français estiment qu'en la matière la prudence est de mise. 75% des interrogés se disent favorables à un examen médical pour les automobilistes âgés de 65 ans ou plus.

D'après les chiffres, ces derniers ne sont d'ailleurs pas opposés à un tel contrôle. Ils approuvent l'idée à 58%, à condition que cela n'implique pas de mesure contraignante, indique RTL, qui relaie l'étude. L'éventualité de se voir imposer un stage de remise à niveau est en effet rejetée à 60% par les 65 ans ou plus. Sachant que ce type de stage existe déjà, mais sur la base du volontariat.

Vision et audition réduites

Statistiquement, les seniors ne créent pas plus d'accidents de la route que les autres. Ils sont responsables de 10% des incidents enregistrés, contre près de 20% pour les 18-24 ans. En revanche ils sont plus vulnérables sur la route car plus souvent tués, avec un taux de mortalité atteignant 63 morts par million d'habitants, contre 50 à l'échelle nationale, selon les chiffres d'avant pandémie de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (Onisr).

Cette surmortalité routière des 65 ans ou plus s'explique par une détérioration à la fois de l'acuité visuelle, notamment de loin, et de l'audition. Avec l'âge, il n'est pas rare que le temps de réaction s'allonge et le conducteur est plus sensible à l'éblouissement. Le sondage montre que pour contourner certaines de ces difficultés, les seniors au volant font appel à la technologie. La boîte de vitesse automatique est plébiscitée à plus de 89%, devant les caméras de recul et le freinage automatique d'urgence.

Quoiqu'il en soit, la voiture reste le mode de déplacement privilégié au quotidien par la majorité (86%) des Français de cette tranche d'âge. La marche arrive en second plan (85%) et le vélo, cité par seulement 14% des sondés, est bon dernier.