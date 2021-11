Crack à Paris : la mobilisation des élus ne désemplit pas, un nouveau rassemblement prévu ce mercredi

Quelques jours après la mort d’une jeune femme de 28 ans, victime d’une overdose dans le square de la Porte-de-la-Villette (19e), où les toxicomanes des Jardins d’Eole ont été déplacés le 24 septembre dernier, les élus du nord-est parisien et de Seine-Saint-Denis continuent de se mobiliser pour réclamer l'aide de l'Etat. Un nouveau rassemblement est prévu ce mercredi 10 novembre.

A la veille de cette nouvelle mobilisation, les élus écologistes du 19e ont notamment fait part de leur désarroi face à ce drame dans un courrier adressé aux habitants et aux usagers du crack. «Nous sommes en colère contre le désintérêt et l’abandon de l’Etat», déplorent-ils, réclamant au gouvernement d’organiser et de financer «la mise en place immédiate d’un dispositif multidisciplinaire de prise en charge des usagers de crack» et d'engager «un dialogue démocratique» à ce sujet.

Selon eux, s'appuyant sur des travaux de professionnels de l'addictologie, le sevrage et la sortie de l'addiction ne sont possibles qu'à condition de mettre en place «une prise globale», avec des «lieux sécurisés de repos, d'hygiène et de petis soins» ainsi que des «salles de consommations à moindres risques» et de «l'hébergement au long cours».

Le décès d'Emma, 28 ans, par overdose porte de la Villette nous bouleverse.



Elus du 19e, nous adressons nos condoléances à sa famille et ses proches.



Nous demandons à l'État d'agir et de mettre fin au déni des droits humains des usagers de drogues. Toutes les personnes comptent pic.twitter.com/7lV7d2Ueze — Dan Lert (@danlert) November 9, 2021

François Dagnaud, le maire du 19e, plaide également de son côté «pour une action conjointe de tous : police, justice, santé, réductions des risques et acteurs locaux», expliquant que le ministre de la Santé Olivier Véran et ses services étaient «les grands absents de cette crise médicale et sociale majeure».

Un nouveau rassemblement ce mercredi

Un discours également porté par un certain nombre de riverains, qui manifestent inlassablement toutes les semaines, pour réclamer l'aide des pouvoir publics à ce sujet. Ce mercredi 10 novembre, un rassemblement à l’appel des riverains du square de la Villette et d'autres lieux de deal et de consommation de crack est prévu, pont de Flandres, au niveau du métro Corentin-Cariou, à partir de 17h30.

Dans un communiqué, le collectif de riverains Village Villette rappelle que «45 jours» se sont écoulés depuis l'arrivée des toxicomanes au square de la porte de la Villette (19e). «45 jours que des êtres humains dorment dans la boue, le froid, la pluie, livrés en pâture à des dealers qui alimentent leur addiction destructive», font-ils savoir, faisant valoir leur «cri de détresse».

Ensemble, ils demandent l'évacuation du site et la mise à l'abri «sans délai des usagers de crack» et ce, «en dehors des zones urbaines». Ils prônent la prise en charge de ces toxicomanes «dans des centres de soins thérapeutiques». «Oui à la liberté de cirucler, d'agir sans craindre pour sa sécurité», écrivent-ils encore.

Fin octobre, le tribunal administratif de Paris avait déjà rejeté le recours d'urgence déposé par la maire UDI d'Aubervilliers Karine Franclet et le maire socialiste de Pantin Bertrand Kern, qui contestaient ainsi l'installation des toxicomanes dans le square parisien de la Villette (19e), à quelques mètres de leur ville respective.