Eric Ciotti sur le grand remplacement : «Pourquoi nier les évidences ?»

Eric Ciotti était l'invité de Laurence Ferrari dans La Matinale de CNEWS, ce mercredi 10 novembre. Le candidat LR à la présidentielle est revenu sur la théorie du «Grand remplacement».

«D'abord la France, je l'assume. Pourquoi nier les évidences ? On voit que notre société se modifie, d'ailleurs, je le redis, là encore c'est France Stratégie qui est placé au côté du Premier ministre qui a donné ces chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de naissances en France liées à des parents étrangers ou d'origine étrangère, cela s'accélère considérablement depuis les dix ou vingt dernières années», a déclaré Eric Ciotti.

«Il faut s’attaquer à la source»

«Après, chacun propose des solutions, il y en a qui peuvent s’en satisfaire, c’est Emmanuel Macron, c’est la gauche, qui prônent une société multiculturelle, moi je ne m’en satisfais pas, a poursuivi Eric Ciotti. Je souhaite qu’on prenne des mesures aujourd’hui pour arrêter l’immigration de masse qui nourrit aujourd’hui cette situation et ce changement de société. C’est l’immigration de masse, essentiellement de culture arabo-musulmane qui est la cause de cette modification, donc il faut s’attaquer à la source.»

«C’est pour ça que je propose que notre modèle social aussi, quand je parle de priorité nationale, soit moins généreux, qu’on n’ait plus des prestations sociales non contributives dès le premier jour qu’on arrive en France, qu’on n’ait pas l’accès automatique à un logement, et que sur les emplois, ce soit d’abord les nationaux qui soient privilégiés, comme c’est déjà le cas d’ailleurs dans une grande partie des métiers de la fonction publique», a conclu le candidat LR.