Ile-de-France : la Région lance un référendum sur le périphérique, la mairie de Paris parle de «démagogie»

La Région Ile-de-France a annoncé ce mercredi 10 novembre lancer une grande consultation en ligne sur la question d'un «prochain retrait d'une voie de circulation ouverte à tous sur le boulevard périphérique parisien». Une «consultation inopportune sur le fond comme sur la forme», répond l'Hôtel de Ville de Paris.

«La ville de Paris, en tant que gestionnaire de cet axe routier, s'est engagée à supprimer une voie de circulation actuellement ouverte à tous afin de la réserver exclusivement aux bus et au covoiturage», a ainsi avancé la Région Ile-de-France dans un communiqué, soulignant qu'«emprunté quotidiennement par plus d'1 million de véhicules, le boulevard périphérique est l'un des axes les plus fréquentés et les plus congestionnés du réseau routier francilien».

Une consultation lancée jusqu'au 30 novembre

Résolument contre ce qu'elle appelle une «suppression» de voie, là où, au contraire, l'équipe de la maire de Paris, Anne Hidalgo, y voit l'«amélioration de la circulation» pour le covoiturage et les bus, la Région, présidée par Valérie Pécresse, candidate à l'investiture LR pour la prochaine élection présidentielle, a donc décidé de lancer un référendum pour demander aux Franciliens s'ils étaient «pour» ou «contre» le retrait d'une voie ouverte à tous sur le boulevard périphérique.

Un avis qu'elle juge «crucial», et ce, «compte tenu de l'importance du périphérique dans les déplacements de nombreux Franciliens», et «alors que 40% des trajets vont de banlieue à banlieue et que seulement 20% des usagers sont parisiens». Via un site internet dédié – consultation-periph.fr –, les Franciliens ont ainsi jusqu'au 30 novembre pour prendre part à cette consultation, à laquelle plus de 4.000 personnes avaient déjà participé dès son premier jour de lancement.

#Paris Ac le lancement d'1 referendum sur le périphérique – «pour ou contre la suppress° d'1 voie à la circulat° pour tous sur le périphérique» –, @vpecresse a attiré les foudres de l'exécutif parisien qui accuse la pdte de «mettre en scène les opposit° des Franciliens entre eux» pic.twitter.com/FMPTK1DcB8 — Pauline Landais-B ن (@PaulineLdB) November 10, 2021

La politique parisienne «caricaturée» ?

Particulièrement agacé par cette consultation jugée «inopportune» tant «sur le fond que sur la forme», le premier adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme, Emmanuel Grégoire, a fait part de son étonnement face au lancement de ce référendum qui vient, selon lui, «mettre en scène les oppositions des Franciliens entre eux».

«Valérie Pécresse – qui a supprimé la gratuité des transports publics les jours de pic de pollution – ne prend pas la mesure de ce qui est de sa responsabilité, c'est-à-dire l’amélioration des transports publics de banlieue à banlieue et préfère faire de la confrontation autour de la voiture», répond l'élu socialiste, bras droit d'Anne Hidalgo, qui entend même «vérifier la légalité de cette consultation».

Et l'élu admet ne pas comprendre Valérie Pécresse, qui aurait très bien pu, selon lui, participer aux ateliers du périphérique ainsi qu'à la rédaction d'un livre blanc sur le périphérique «dans lequel chacun est appelé à donner toutes ses convictions». «Dans ce contexte», le premier adjoint dénonce «avec la plus grande vigueur» ce qu'il appelle même une «faute politique», qui vient «caricaturer la politique» menée par la municipalité parisienne.

«Plutôt que de leur demander s’ils veulent une suppression, Valérie Pécresse devrait demander aux Franciliens s'ils souhaitent qu'une voie soit transformée en une voie réservée aux bus et au covoiturage», relance Emmanuel Grégoire, qui estime que la question posée dans cette consultation est «biaisée» et «contraire au sens de l'histoire».

Et David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des mobilités, d'enfoncer le clou : «Valérie Pécresse instrumentalise la question du climat». «Nous pensons que [la politique menée par la Ville sur la question de l'avenir du périphérique] est un des éléments qui permettra de réduire la pollution et répondre aux grands enjeux du dérèglement climatique».

Pour lui, cette «posture politique grave» risque même de «mettre en jeu la santé de ceux qui sont le plus impactés par la pollution de l’air», c'est-à-dire les 500.000 personnes qui vivent le long du périphérique parisien.