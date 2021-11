Insécurité à Lyon : des collectifs d'habitants ont défendu leur cause au tribunal

Face à la délinquance du quotidien dont elles s’estiment victimes, elles avaient assigné la mairie de Lyon et la préfecture du Rhône pour non-respect de la tranquillité et de la sécurité publique. Deux ans après leur première plainte, des associations regroupant des centaines d'habitants de la ville ont enfin pu défendre ce mercredi leur cause devant le tribunal administratif.

Exaspérées par les rodéos à répétition, les nuisances sonores et un fort sentiment d’insécurité, les associations attendaient aujourd'hui «des réponses fermes des institutions pour qu’on puisse traverser la rue sans risquer de se faire écraser», a spécifié avant l'audience le groupe «Gerland en colère» créé dans le 7e arrondissement. Il accompagnait «Lyon en colère», auteur de la première plainte, en décembre 2019.

Depuis plusieurs mois, le débat sur la délinquance fait à nouveau rage à Lyon, alimenté notamment sur les réseaux sociaux par le phénomène des rodéos ou plus récemment la médiatisation des Daltons.

«La sécurité n’est clairement pas assurée»

Du quartier du Tonkin, dans la ville limitrophe de Villeurbanne, à celui de la Guillotière en passant par l'hyper-centre, «la sécurité n’est clairement pas assurée, il y a un réel sentiment d’impunité et d’abandon des pouvoirs publics», a accusé de son côté «Presqu’île en colère». «C’est surtout un procès sur l’insuffisance de la prévention plutôt que sur l’impuissance de la répression. La situation aurait pu être évitée si des mesures avaient été prises, ce qui n’est pas le cas», a soutenu pendant d'audience Edouard Raffin, avocat des 500 plaignants.

Tout en défendant leur bilan, la mairie et la préfecture ont nié leur responsabilité juridique, estimant notamment que cette plainte pour «carence fautive dans leur mission de protection de la sécurité et de la tranquillité» relevait davantage du domaine judiciaire qu'administratif.

Jugement en délibéré

Face au porte-parole des associations, la rapporteure publique a préconisé le rejet de la responsabilité de la mairie écologiste de Lyon sur son manquement dans la gestion des troubles à l’ordre public, car ces faits vont au-delà des seuls troubles du voisinage qui sont du ressort de la mairie. La responsabilité de la préfecture du Rhône doit également être écartée, cette fois par manque de preuves et d’éléments présentés.

Si le tribunal administratif retient ces préconisations de non-responsabilité, les associations ont déjà annoncé leur intention de faire appel de la décision devant la Cour administrative de Lyon, mais également de porter l'affaire devant le tribunal judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré.