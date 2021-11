11-Novembre : Hubert Germain a été inhumé au Mont-Valérien

Emmanuel Macron présidait ce jeudi 11 novembre la cérémonie de commémoration du 103e anniversaire de l'Armistice de 1918. Cet après-midi, Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, a été inhumé au Mont-Valérien, à Suresnes (Hauts-de-Seine), principal lieu d’exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale.

Le chef de l'Etat s'est rendu sur les lieux à 14h30, dix minutes avant l'arrivée du cercueil du dernier Compagnon de la Libération au son de la Marseillaise et du Chant des partisans. Il a essuyé quelques larmes à l'écoute du chœur qui a entonné Le Chant des partisans.

Les larmes d'Emmanuel Macron

La dépouille d'Hubert Germain est entrée à 15h dans la crypte du Mémorial de la France combattante, lieu de mémoire inauguré par le général de Gaulle en 1960. Emmanuel Macron s'est recueilli seul devant le cercueil, sur lequel il a déposé une croix de Lorraine taillée dans le bois de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme l'avait souhaité Hubert Germain.

Hubert Germain a rejoint ainsi seize autres combattants morts pour la France de 1939 à 1945. Il s'agit de 11 militaires (dont deux tirailleurs d'Afrique du Nord, deux tirailleurs d'Afrique noire et trois membres des Forces françaises libres) et de cinq résistants (dont un FFI du Vercors et un de la résistance indochinoise).

En inaugurant le mémorial du Mont-Valérien, Charles de Gaulle avait souhaité que le caveau n° 9 de la crypte soit réservé au dernier des membres de l’Ordre de la Libération, qu’il avait créé en novembre 1940.