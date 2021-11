Cannes : le maire David Lisnard rend hommage aux forces de l'ordre pour leur efficacité

26 policiers municipaux et 2 policiers nationaux, ont été reçus et félicités ce vendredi après-midi par le maire de Cannes David Lisnard à l'Hôtel de Ville pour leur professsionalisme et leur sang froid dans le cadre de leurs missions.

Depuis août 2021, la police municipale est intervenue sur sept vols de montres de luxe à l’arraché ou par ruse, principalement au préjudice de touristes étrangers, à proximité de la Croisette et de ses hôtels.

En outre, deux brigadiers-chefs ont procédé fin août à l’interpellation, d’un homme suspecté de viol. En avril 2021, un agent municipal a interpellé deux individus ayant commis plusieurs infractions graves sur le boulevard de la Croisette à bord d’une grosse cylindrée faussement immatriculée.

En février 2021, ce sont encore deux agents qui ont permis l’arrestation d’un individu porteur d’une arme de poing. Celui-ci avait pris la fuite en voiture et renversé un policier municipal.

« Une violente attaque à l’arme blanche devant le commissariat central »

« Les forces de l’ordre municipales et nationales sont régulièrement confrontées à des individus qui mettent en péril la sécurité de chacun, rompent l’ordre public et dégradent le cadre vie, a réagi David Lisnard. Recevoir et saluer les policiers, c’est mettre en lumière et honorer leurs actions et leur engagement pour lutter contre l’insécurité et l’incivisme, protéger les populations et renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité ».

Par ailleurs, le maire de Cannes a également souhaité associer à cette cérémonie, la police nationale qui a subi, il y a quelques jours, une violente attaque à l’arme blanche devant le commissariat central.

Depuis 2017, 4 047 interpellations ont été effectuées par la police municipale, soit plus de deux interpellations par jour. En outre, la ville ne compte pas moins de 732 caméras, soit 1 caméra pour 102 habitants.