EDF va arrêter les coupures d’électricité en cas d’impayés

Le fournisseur d'électricité EDF a annoncé ce vendredi 12 novembre qu'il allait cesser de couper le courant aux personnes en situation d’impayés. Une décision qui vaudra pour toute l'année, et non plus seulement durant la trêve hivernale.

A la place, le groupe va demander à ce qu’une diminution de puissance soit appliquée, à partir du 1er avril 2022, pour ses clients qui ne paient plus, à 1 Kilovoltampère (1.000 watts).

De quoi leur permettre de pouvoir continuer à utiliser des appareils jugés essentiels, tels que le réfrigérateur ou la recharge d'appareils électriques. La lumière pourra également être utilisée.

A noter que le service minimum garanti de 1.000 watts sera facturé au client et non gratuit, a précisé le médiateur de l'énergie.

La décision d'EDF, groupe détenu à plus de 80% par l'Etat, intervient dans le contexte de la flambée des prix des énergies, faisant gonfler ce poste de dépense dans les foyers et laissant craindre de nombreuses situations d’impayés dans les mois à venir.

D’autant que le 30 septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que ces prix allaient continuer d’augmenter début 2022, avec une hausse estimée à 4 % des tarifs réglementés.