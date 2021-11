Fin des coupures EDF : la fondation Abbé-Pierre appelle les autres fournisseurs à prendre exemple

Le fournisseur d'électricité EDF a pris une décision qui a fait date, ce vendredi 12 novembre, en mettant fin toute l'année aux coupures de courant pour les particuliers en situation d'impayés, alors que la flambée des prix de l'énergie inquiète bon nombre de Français. La fondation Abbé-Pierre a tenu à saluer cette prise de position, appelant les autres opérateurs à faire de même.

«Maintenant, il faut que les autres opérateurs suivent, on l'espère, et aussi qu'on passe, comme pour les coupures d'eau qui ont été abrogées en 2013, à un moment par la loi pour protéger tous les ménages de ces pratiques que l'on considère comme indignes», a expliqué Christophe Robert, le délégué général de la Fondation, à l'Agence France-Presse.

EDF s'est engagé à appliquer une «limitation de puissance» équivalente à 1.000 watts, tout au long de l'année.

Les ménages les plus modestes pourront en ce sens conserver les «usages essentiels», tels que «l'éclairage, la recharge des téléphones, un chauffe-eau, une machine à laver, internet ou encore un petit réfrigérateur», mais ne pourront plus utiliser le chauffage, comme l'a indiqué Marc Benayoun, directeur du pôle Clients, services et territoires d’EDF dans les colonnes du Parisien.

«Une cruelle punition sociale»

La Fondation avait lancé récemment une campagne pour l'abolition toute l'année des coupures d'électricité, «cruelle punition sociale», et la remplacer par une réduction de puissance.

Celle-ci n'offre «pas un confort normal» et ne participe «donc nullement à une quelconque +déresponsabilisation+ du consommateur, ni à une hausse des impayés», souligne-t-elle.

Un petit opérateur, Plüm énergie, s'était déjà lancé dans cette démarche. Engie dit l'expérimenter et travailler «pour déployer plus massivement cette méthode à partir du printemps prochain».

«Au-delà de cette bonne nouvelle d'aujourd'hui, il faut aller plus loin», a plaidé Christophe Robert: «derrière, il faut aussi doubler le chèque énergie mais aussi rénover toutes les passoires thermiques dans un délai qui soit le plus court possible».