Manifestations anti-pass : quels parcours à Paris ce 13 novembre ?

Si le mouvement semble s’essouffler doucement, les anti-pass sanitaire continuent de se mobiliser chaque samedi à travers la France. Des manifestations y sont organisées, dont une à Paris ce 13 novembre.

S’ils étaient particulièrement dispersés la semaine dernière, les rendez-vous et les cortèges devraient être nettement moins nombreux et éparpillés cette semaine dans la capitale. Et pour cause, seulement une manifestation y est pour le moment prévue.

Toujours largement mobilisés, Florian Philippot et ses partisans du collectif Résistance semblent en effet être les uniques organisateurs d’une marche anti-pass. Ils partiront à 14h de la place du 18-Juin-1940, à Montparnasse, pour se rendre place Pierre-Laroque (7e), à côté du ministère de la Santé.

Le combat contre l’oligarchie, pour la liberté et la France ne s’arrête jamais ! Mobilisation nouvelle de millions de vaccinés qui se sentent trahis et de parents ! Tous seront dans la #manifs13novembre 14h Paris place du 18 juin 1940 (Montparnasse). Me Di Vizio là aussi ! pic.twitter.com/ZVZkvJnAeR — Florian Philippot (@f_philippot) November 11, 2021

Ailleurs en France, une manifestation «européenne» se tiendra à Strasbourg, avec des participants de plusieurs pays attendus. Dans d’autres villes, comme à Albertville, Bourg-en-Bresse, Châteauroux, Colmar, Lyon, Nîmes ou Villefranche-sur-Saône, des rassemblements sont également prévus.

La semaine dernière, un peu plus de 40.000 personnes ont manifesté à travers le pays, et 5.000 à Paris, selon le ministère de l’Intérieur. Un chiffre qui continue de baisser (ils étaient 45.000 il y a deux semaines), malgré une actualité qui a remis la question du pass sanitaire sur le devant de la scène.

La majorité LREM de l’Assemblée nationale a en effet permis au dispositif d’être prolongé jusqu’au 31 juillet 2022 et Emmanuel Macron a prévu d’ajouter la troisième dose nécessaire à sa validité pour les plus de 65 ans.