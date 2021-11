Attentats du 13-Novembre : Kamala Harris a déposé un bouquet face au bar Le Carillon

Elle a tenu à rendre hommage aux victimes. Ce samedi, Kamala Harris a déposé un bouquet de fleurs blanches en face de la terrasse du bar Le Carillon, en mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie lors des attentats du 13-Novembre 2015, à Paris.

La vice-présidente des Etats-Unis, qui était accompagnée de son époux Doug Emhoff, a déposé son bouquet aux alentours de 12h00, au pied de la plaque qui rend hommage aux victimes des fusillades sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge, dans le Xe arrondissement. Six ans après les attentats qui ont fait 130 morts à Saint-Denis et à Paris, Kamala Harris, tout comme le Premier ministre Jean Castex et la maire de Paris Anne Hidalgo ont pris le temps de se recueillir quelques instants en mémoire des victimes.

Présente à Paris depuis le 10 novembre, la vice-présidente des Etats-Unis a été reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron, pour un entretien qui a duré 1h30. Elle a également assisté aux commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918, et à l'hommage à Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, décédé le 12 octobre dernier.

«Un voyage très productif»

Venue dans la capitale pour une visite de réconciliation de cinq jours entre la France et les Etats-Unis après une grave crise à propos d'un contrat de sous-marins australiens, Kamala Harris a indiqué que le voyage avait été «très productif». «Nous avons maintenant beaucoup de travail de suivi devant nous», a-t-elle ajouté.

Le partenariat entre les Etats-Unis et la France «reste et restera très fort», a-t-elle assuré à l'issue de sa visite marquée par un entretien avec le président Emmanuel Macron et sa participation au Forum de Paris sur la Paix ainsi qu'à la conférence internationale sur la Libye.