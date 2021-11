Attentats du 13-Novembre : une journée d’hommages à Paris et en France

Six ans après les tragiques attentats islamistes du 13 novembre 2015, survenus à Saint-Denis et à Paris, plusieurs cérémonies d’hommages aux victimes vont se succéder ce samedi matin.

Elus et membres du gouvernement seront réunis pour se recueillir et déposer des fleurs aux endroits où les terroristes islamistes ont tué 130 personnes. Un bilan depuis rehaussé à 131 victimes, avec le suicide d’un rescapé souffrant de stress post-traumatique, en 2017.

Le premier rendez-vous est prévu à 9h15 au stade de France, en Seine-Saint-Denis, où les terroristes avaient frappé en premier. Puis, à partir de 10h, les cérémonies se dérouleront dans les différents bars parisiens où les clients avaient été mitraillés : Petit Carillon et Petit Cambodge, Bonne Bière, Comptoir Voltaire, et La Belle Equipe.

Enfin, à partir de 11h15, le dernier rendez-vous aura lieu au Bataclan, où 90 personnes avaient été tuées lors d’un concert de rock.

Les cérémonies se veulent intimistes, avec une importance accordée à l’intimité des familles de victimes. Sobriété, dignité et recueillement seront les maitre-mots de la journée, a indiqué la Ville de Paris.

Des hommages ailleurs en France également

Jean Castex, le Premier ministre, accompagné de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, ministre et ministre déléguée à l’Intérieur, mais aussi Eric Dupond-Moretti et Roselyne Bachelot, leurs homologues à la Justice et à la Culture, seront présents. La présidente de la région Ile-de-France et candidate à la primaire de droite, Valérie Pécresse, devrait aussi assister aux cérémonies, tout comme Anne Hidalgo, maire de Paris (et candidate du PS à la présidentielle).

A noter que d’autres hommages seront rendus localement en France, dans les villes où certaines victimes des attentats étaient originaires. A Metz, en Moselle, un concert est par exemple organisé à 18h30 en mémoire d’un couple, Marie et Mathias, surnommé «les amoureux du Bataclan», tous deux tués dans la salle de spectacle. A Tonnerre (Yonne), une commémoration est également prévue pour Baptiste Chevreau, lui aussi décédé lors du concert des Eagles of Death Metal.

Par ailleurs, l’équipe de France de football, qui disputera un match ce samedi soir au stade de France face au Kazakhstan, portera un brassard noir et respectera une minute de silence.

La journée d’hommages revêt une signification particulière cette année, puisque le procès de Salah Abdeslam et des dix-neuf autres accusés se tient actuellement à Paris.