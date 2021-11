Les formulaires d’état civil vont inclure les familles homoparentales

Les formulaires d’état civil vont être modifiés afin d’inclure les familles homoparentales. De nouvelles cases permettront en effet «d’indiquer, quand c’est le cas, que vous avez deux mamans ou deux papas», a rapporté ce vendredi 12 novembre Marlène Schiappa.

C’est une simple case qui devrait changer la donne, comme l’a expliqué la ministre déléguée à la Citoyenneté.

Concrètement, à partir de mars 2022, les formulaires papier et en-ligne nécessaires aux demandes de papiers d’identité ne porteront plus la mention «père» et «mère».

Il faudra cocher «une case pour préciser s’il s’agit du père ou de la mère», a détaillé la ministre. «Cela permettra d’indiquer, quand c’est le cas, que vous avez deux mamans ou deux papas, ou que vous êtes deux mamans et deux papas.»

Pour être précis, les formulaires de demande d'état civil ont déja évolué favorablement dans plusieurs villes, mais les CERFA visant l'obtention du passeport ou de la CNI émis par @Interieur_Gouv ne sont pas inclusifs à ce jour. RDV en mars 2022 noté ! https://t.co/X0XTNq7YI4 — ADFH (@ADFH_asso) November 13, 2021

«On salue cette décision qu’on attendait depuis longtemps», a réagi l’Association des familles homoparentales – «on regrette simplement que ce changement intervienne en 2022 et qu’il ait fallu huit ans pour mettre à jour des formulaires.»

Jusqu’ici, seules quelques villes de France avaient adapté leurs formulaires de demande de carte d’identité afin d’inclure les familles homoparentales, selon l’association. Elle rappelle que l’adoption homoparentale est possible depuis 2013, suite à la loi sur le mariage pour tous.

En France, selon l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, 200.000 à 300.000 enfants seraient élevés par un ou deux parents homosexuels.