Emmanuel Macron : tout savoir sur la nouvelle voiture blindée du président

Pour se rendre aux différentes étapes des commémorations du 11-Novembre, Emmanuel Macron a utilisé son tout nouveau véhicule. Il s'agit d'une DS7 Crossback hybride, spécialement conçue pour le président de la République.

Ce véhicule, qui s'inscrit dans la grande lignée de DS confectionnées pour la présidence de la République, présente une motorisation hybride, rechargeable de 300 chevaux avec une transmission intelligente à quatre roues motrices. Elle bénéficie évidemment d'un blindage intégral, même si aucun détail n'a été fourni à ce sujet.

Pour répondre au cahier des charges de la présidence de la République, la DS 7 Crossback Élysée est allongée de 20 centimètres derrière le montant central pour devenir un outil de travail. L’espace aux jambes atteint jusqu’à 545 millimètres.

L'aménagement de cet environnement est complété par des chargeurs sans-fil et USB, ainsi qu'un porte-documents central ouvert.

Le véhicule se distingue par ses feux flash bleu/rouge disposés sur la face avant, ses porte-fanions amovibles, ses badges «RF» sur les portes avant et «tricolores» sur la face avant et le coffre, ainsi que ses jantes 20 pouces spécifiques et une antenne pour un système de télécommunication dédié à la présidence de la République.