«Gilets roses» : qui sont ces femmes reçues ce lundi par le gouvernement ?

Le gouvernement lance officiellement ce lundi un fonds «Gilets roses» de 2 millions d'euros pour soutenir les collectifs de femmes qui mènent un travail de médiation dans les quartiers populaires.

Le terme «gilets roses» désigne à l'origine un collectif de femmes fondé dans le quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes (Essonne). Sous l'impulsion de sa présidente Fatimata Sy, ce groupe de mères œuvre à apaiser les tensions dans la cité et à «renouer le dialogue avec la jeunesse» dans un contexte de violences urbaines.

En France, plus d'une cinquantaine de collectifs de femmes créés sur le modèle des «Gilets roses» de Corbeil-Essonnes sont aujourd’hui recensés. Ce lundi, une cinquantaine de ces femmes engagées seront reçues au ministère chargée de la Ville, avenue de Ségur à Paris, pour évoquer leurs besoins d'accompagnement.

Des «initiatives spontanées très utiles»

«Ce phénomène de regroupements de femmes est présent depuis plusieurs générations dans les quartiers et, souvent, ce sont des initiatives spontanées très utiles sur le terrain mais qui ne disposent d’aucun local ou de cadre juridique. L’idée est de leur apporter un soutien financier, un accompagnement», avait détaillé la ministre de la Ville Nadia Hai dans Le Parisien.

«Ce fonds "Gilets Roses" aura vocation à soutenir ces collectifs, constitués ou non en associations, éphémères ou pérennes, dans leurs actions à travers un financement et un accompagnement dans leur structuration et leur mise en réseau», annonce le ministère dans un communiqué.

Les collectifs Be happy, Be Gentilly (Gentilly, Val-de-Marne), Place aux femmes (Aubervilliers, Seine-Saint-Denis), le collectif de femmes du centre social des 3 Cités (Poitiers, Vienne), les Femmes du Plan-d’Aou en action (Marseille, Bouches-du-Rhône) ou encore les Mamans des Pablo (Nanterre, Hauts-de-Seine) pourraient faire partie du dispositif, selon les informations du Parisien. Les premières aides financières pourront être délivrées dès début 2022.