Île-de-France : «87 points de deal éliminés» dans la région, selon Gérald Darmanin

En visite à Argenteuil (95) ce dimanche 14 novembre dans la soirée, Gérald Darmanin a énuméré les «chiffres très impressionnants» obtenus par les forces de l'ordre en Ile-de-France en matière de lutte contre la drogue. Selon le ministre de l'Intérieur, 87 points de deal ont ainsi été éliminés.

De fait, sur les 3.952 points de deal recensés en France par le ministère de l'Intérieur à la fin de l'année 2020, 384 ont été «définitivement éliminés», dont 87 en Ile-de-France, a assuré Gérald Darmanin, qui a fait de la lutte contre le trafic de drogues l'une de ses priorités.

«Il faut effacer du bas des immeubles les dealers, mais il y a encore beaucoup de travail», a ainsi expliqué le ministre, reconnaissant néanmoins lors de cette réunion avec des policiers d'Argenteuil que la tâche était immense et pouvait donner «l'impression de vider la mer avec une cuillère».

Près de 600 policiers et gendarmes supplémentaires vont venir renforcer les effectifs en Île-de-France en 2022 grâce à l’action du Président de la République !





Au total, sur le quinquennat, il y aura plus de 1500 policiers et gendarmes supplémentaires en Île-de-France ! pic.twitter.com/GWnICTwvGE

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 14, 2021