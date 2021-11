A la suite d'une intoxication, il a désormais la peau bleue

Son envie de renforcer son système immunitaire l'a mené aux urgences. Un homme est actuellement hospitalisé dans le canton du Jura, en Suisse, à la suite d'une intoxication aux particules d'argent, rendant sa peau bleue.

L'homme, actuellement en observation à l'hôpital de Delémont, a reconnu avoir pris oralement des particules d'argent diluées dans du lait. Ce remède, censé lutter contre les infections microbiennes, a déclenché chez le malade une intoxication grave à des particules d'argent.

En plus de la peau bleutée, l'homme a également ressenti des fortes douleurs abdominales et une importante augmentation de son rythme cardiaque. De plus, d'autres organes peuvent être touchés par la suite. «Cela peut s'accumuler dans le foie et causer des hépatites, ou provoquer des dégâts dans les reins ou dans le cerveau», a déclaré Olivier Lebeau, médecin-chef de médecine interne à l’Hôpital du Jura, au média suisse RTS.

En ce qui concerne la peau, c'est irréversible «elle va rester bleue», a analysé Olivier Lebeau.

Les autorités suisses ont souligné les risques liés à l'ingestion d'argent colloïdal, particulièrement en cas de prise régulière ou prolongée. Outre les effets irréversibles sur la peau, les organes vitaux peuvent être touchés et les liaisons, elles aussi, irréversibles.