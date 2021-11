Les Alpes-Maritimes et le Var placés en vigilance orange

Les deux départements des Alpes-Maritime (06) et du Var (83) ont été placés en vigilance orange ce lundi 15 novembre, alors que Météo France prévoit des averses orageuses dans le Sud-Est avec un vent assez fort sur la Côte d'Azur.

«Violent coup de vent d'est à nord-est temporaire mais avec des rafales inhabituelles», a ainsi prévenu Météo France dans un bulletin publié ce lundi à 6h du matin, ajoutant que «la dépression actuellement à proximité du Cap Corse se déplace entre Corse et continent pour se positionner en mi-journée sur le littoral oriental du Var».

Des rafales jusqu'à 120 km/h

Résultat ? A l'approche de la dépression, le vent va «monter en puissance puis se renforcer brusquement avec des rafales atteignant 100 à 120km/h sur le littoral et les sites les plus exposés de ces deux départements», ajoute l'institution publique. Il faudra ensuite attendre l'après-midi, pour que le vent tourne à l'est et finisse par s'affaiblir autour de 70km/h en ne concernant plus que le Var.

A noter par ailleurs que ces deux départements des Alpes-Maritimes et du Var sont également concernés par une vigilance jaune «vagues-submersion». Selon Météo France, les forts déferlements peuvent en effet engendrer des submersions par franchissements de paquets de mer sur les parties exposées ou habituellement vulnérables du littoral.

Dans la région, le temps restera «perturbé au sud de la Provence des Bouches-du-Rhône aux Alpes-Maritimes», avec des «averses s'accompagnant d'orages principalement près des côtes» peut-on lire dans le bulletin, qui prévoit des «chutes de neige importantes» dès 1500/1700 mètres sur les Alpes frontalières, Maurienne et Mercantour.

Sur le reste du pays, «le gris est la couleur dominante du ciel», prévient Météo France, alors des «bruines» pourraient de fait «tomber par endroits».