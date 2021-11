Martinique : l'obligation vaccinale des soignants repoussée au 31 décembre

Le gouvernement a décidé ce dimanche 14 novembre de reporter l’obligation vaccinale des soignants au 31 décembre en Martinique. La raison : l'opposition ferme de l'intersyndicale du CHU au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale.

Les ministres de la Santé et des Outre-mer Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont retenu «deux dispositions» pour «tenir compte de la situation sanitaire». A savoir : la gratuité générale des tests maintenue jusqu’au 31 décembre 2021 et l’obligation vaccinale (schéma vaccinal complet) exigée pour les personnels de soins à la même échéance du 31 décembre 2021.

Le 31 décembre correspond à la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire dans ce département d'outre-mer. Prévue initialement le 24 octobre, après une première dérogation, la première injection devra obligatoirement être effectuée avant le 6 décembre prochain.

Une 5e vague problématique

Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS), 700 personnes sont décédées des suites du Covid-19 au CHU de Fort-de-France depuis le début de l'épidémie, et seuls 38,6 % des personnes de plus de 12 ans présentent un schéma vaccinal complet.

Néanmoins, les ministres ont souligné dans leur communiqué que «la faible couverture vaccinale de la population martiniquaise expose le territoire à la survenance d’une cinquième vague qui pourrait avoir des conséquences encore plus catastrophiques que la quatrième vague toujours en cours».

D'ailleurs, ils rappellent que 1.800 soignants sont venus en renfort du CHU de Martinique et que 13 évacuations sanitaires ont été réalisées pour permettre de soigner 80 malades du Covid en métropole. Mais cette aide ne pourra pas forcément être à nouveau sollicitée dans le cas d’une cinquième vague présente à la fois en Europe et dans les Antilles.