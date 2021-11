Paris : le canal Saint-Martin déborde, une écluse jugée «défectueuse»

Alors que d'impressionnantes vidéos montrant le canal Saint-Martin déborder à Paris, au niveau des quais de Valmy et de Jemmapes (10e) ont circulé ce lundi soir sur Twitter, la situation était revenue à la normale ce mardi 16 novembre.

La municipalité parisienne, par la voix de son adjoint chargé de l'eau et de l'énergie Dan Lert, s'est en effet félicitée ce mardi d'un «retour progressif à la normale sur le canal Saint-Martin». La veille, l'élu avait expliqué que des équipes de la Ville de Paris étaient «intervenues sur place» à partir de 20h «pour assurer l'ouverture manuelle de l'écluse défectueuse».

L'incident, qui n'a pas duré très longtemps, a tout de même contraint de nombreux véhicules à fortement ralentir leur vitesse lundi soir, l'eau ayant submergé le bitume du quai longeant la voie d'eau. En cause ? Des «matériels défectueux» au niveau d'une écluse, qui empêchaient les éclusiers de l'ouvrir, faisant déborder l'eau du canal sur les voies alentours.

Les pompiers à la rescousse

Un dysfonctionnement inédit, qui a été rapidement réglé grâce à l'intervention des pompiers, qui ont réussi à rouvrir manuellement la vanne mais qui ont également pompé d'importants mètres cubes d'eau. A 22h, la situation était «rentrée dans l'ordre», selon la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard.

Tandi que ce mardi matin, l'adjoint chargé de l'eau assurait que les «matériels défectueux des ecluses avaient été réparés», que «les plans d'eau aval pour permettre la reprise de la navigation avaient été rechargés» et que le «nettoyage du quai de Valmy» avait été effectué par les services de propreté de la Ville. Long de 4,55 km, le canal Saint-Martin relie le bassin de la Villette au port de l'Arsenal et est ponctué de 9 écluses et 2 ponts tournants.