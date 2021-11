Escroquerie : quelle est cette nouvelle arnaque qui cible les utilisateurs de Blablacar ?

Attention, les nombreux utilisateurs de Blablacar peuvent être la cible d'une arnaque. L’application de covoiturage fait en effet face à des tentatives d'escroquerie, pour voler de l’argent aux clients.

Des internautes ont ainsi partagé sur les réseaux sociaux leur mauvaise expérience, et d’autres ont diffusé l’alerte. Ils expliquent que l’arnaque commence avec un faux covoitureur qui propose un trajet à un prix plus bas que celui habituellement proposé. L’utilisateur ayant voulu profiter de l’aubaine et s’étant inscrit voit alors le trajet être annulé au dernier moment.

Bonjour BlaBlaCar ! Vous êtes victime d'arnaque à répétition sur votre site ! Pas mal de faux compte pour soutirer de l'argent, sans compter les conducteurs qui attendent que les voitures soient pleines si ce n'est pas le cas, ils annulent à la dernière minute... — NGA x 2 (@NgangaKil) November 15, 2021

Blablacar lui rembourse alors la somme dépensée, mais l’arnaqueur passe à la deuxième phase de son plan. Grâce aux coordonnées qu’il a pu récupérer via l’application, il contacte l’utilisateur via Whatsapp. Il lui affirme qu’il s’agit d’une erreur technique et que le trajet est toujours d’actualité. Il envoie immédiatement un autre message contenant un lien hypertexte, sur lequel il faut cliquer.

Hello @BlaBlaCar_FR pour infos voici un msg whatsapp que jai reçu de la part d’un arnaqueur après avoir tenté de réserver une place dans son véhicule. Jai immédiatement signalé la personne sur votre application. Au cas où vous ne seriez pas au courant de cette méthode d’arnaque. pic.twitter.com/uwUxwRMgV5 — Martin E. (@Ungrandcafe) October 27, 2021

Le lien renvoie vers un site recopiant de façon très réaliste celui de Blablacar. Or, le voleur en profite pour voler les données bancaires de l’utilisateur, en lui faisant réserver à nouveau le trajet.

Il ne lui reste plus alors qu’à s’en servir pour dépenser l’argent de sa victime.

Contactée par La Dépêche, le service communication de Blablacar rappelle qu’il faut immédiatement signaler les profils suspects, et que ceux s’avérant être des arnaqueurs sont supprimés. L’entreprise explique également qu’il ne faut jamais payer en dehors de son propre site (www.blablacar.fr) ou sur son application.