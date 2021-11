Nice : IKEA recrute 400 collaborateurs

Alors que les travaux se poursuivent à Nice Saint-Isidore pour une ouverture du magasin prévue au printemps 2022, le géant suédois du meuble IKEA lance le recrutement d'environ 400 collaborateurs et collaboratrices à temps complet ou temps partiel pour la vente, la logistique, la relation client et la restauration.

«Nous privilégierons un recrutement local», assure Patrick Cazorla, directeur du magasin de Nice Saint-Isidore. Les postes concernent la vente (plus de 70 postes), la logistique (plus de 50 postes), la relation client (plus de 25 postes) et la restauration (plus de 25 postes). L’enseigne suédoise recherche avant tout «des talents motivés et animés par le sens du service pour faire vivre une expérience unique aux clients Niçois».

Les postulants devront répondre à un entretien vidéo en ligne avec des questions sur leurs motivations, les valeurs qui les animent au quotidien et des situations concrètes. A la suite de cet entretien, les candidats présélectionnés échangeront avec un(e) chargé(e) de recrutement et le cas échéant seront conviés à une rencontre et une mise en situation menées par l’équipe de management du magasin.

IKEA Nice St Isidore situé à côté du stade Allianz Riviera, va bénéficier d'une grande accessibilité, à 30 min environ du centre-ville grâce à la ligne 3 du Tram. Le bâtiment de 24 000 m² est ceinturé de logements, de bureaux et commerces de proximité.

Recrutement sur www.ikea.com