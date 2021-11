Un mois après la fin de la gratuité, le nombre de tests antigéniques a chuté de 60%

Un mois après la fin de leur gratuité, le nombre de tests antigéniques a chuté de 60%, a indiqué François Blanchecotte, président national du Syndicat des biologistes.

Au micro de nos confrères de Franceinfo, ce dernier a néanmoins assuré que le niveau de tests PCR était «resté sensiblement le même». En moyenne, 130.000 tests sont effectués par jour, soit 728.000 par semaine.

Alors que les différents indicateurs de l'épidémie repartent à la hausse, François Blanchecotte a indiqué que «les queues recommencent à se former au niveau de nos laboratoires et centres». Ce retour aux tests PCR s'explique notamment par les cas de Covid «découverts dans les écoles et collèges».

En effet, «un grand nombre de clusters dans les écoles» sont constatés, tandis que beaucoup de tests «chez les enfants sont positifs». Des tests positifs principalement chez les Français qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.