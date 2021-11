Procès du 13-Novembre : après François Hollande, Bernard Cazeneuve à la barre

Il était ministre de l’Intérieur en 2015, lorsque la France a été touchée par une vague d’attentats terroristes, notamment ceux du 13 novembre. Ce mercredi, dans le cadre du procès de ces derniers, Bernard Cazeneuve doit être entendu par la cour d’assises spéciale de Paris, une semaine après l’ancien président François Hollande.

Bernard Cazeneuve devra répondre aux interrogations de la Cour sur l’état de la menace terroriste en France à l’époque, sur le déroulement des opérations le soir du 13 novembre 2015 et sur les suites de l’enquête sur cet attentat. La semaine dernière, François Hollande avait aussi dû répondre à de nombreuses questions des juges et des avocats de la défense sur la politique française en Syrie et en Irak, s’interrogeant sur les conséquences des frappes françaises contre Daesh. Des questions qui n’ont pas manqué d’irriter l’ancien président de la République : «En fait, les avocats de la défense sont dans la politique internationale et pas dans la politique pénale», avait-il lâché lors de son audition.

«Le procès doit faire la lumière sur les motivations de ceux qui ont organisé les attentats, sur l’engrenage ayant abouti à leur radicalisation et à leurs crimes abjects. Il doit aussi permettre de faire le point sur ce qu’a été l’action de l’Etat, sur les moyens dont il disposait pour la conduire. En tant qu’ancien ministre de l’Intérieur, il est de mon devoir de rendre compte de tout cela aux victimes», a expliqué Bernard Cazeneuve dans les colonnes de Ouest-France.

Impossible de savoir où les terroristes allaient frapper

Dans cet entretien, il revient notamment sur les déclarations du jihadiste Reda Hame, qui avait évoqué, en août 2015, un attentat dans un «concert de rock». Certains détracteurs ont alors estimé que le gouvernement n’avait pas mis en place des moyens suffisants pour protéger les lieux potentiellement cibles, ce à quoi Bernard Cazeneuve répond : «Durant son audition par les services, Reda Hame parle de concerts, mais sans cibler une salle en particulier. Des concerts, il y en avait partout en France, dans des milliers de salles, comme il y avait partout des manifestations publiques pouvant constituer autant de cibles. Nous ne pouvions organiser pour chaque lieu et pour chaque événement des gardes statiques, car les effectifs étaient insuffisants pour y parvenir.»

Il réaffirme également, tout comme François Hollande à la barre la semaine dernière, que malgré le travail des services de renseignement, aucune information n’a été apportée à leur connaissance sur une attaque au Bataclan. «Quant à la menace sur le Bataclan, pas une note en faisant état ne m’a été adressée, lorsque j’étais ministre», a-t-il affirmé. Il reconnait toutefois une défaillance de coopération entre les différents services de renseignement européens, qui ont notamment permis la fuite de Salah Abdeslam vers la Belgique au lendemain des attentats. «Il a fallu les attentats pour que les Etats membres réalisent l’importance du partage de données. C’est un combat que nous menions, à quelques-uns au sein de l’Union, pour accélérer la prise de conscience», a admis l’ancien ministre.

Si ce procès des attentats du 13 novembre 2015 est bien celui des terroristes et malfaiteurs qui ont organisé ces attaques à Paris et Saint-Denis, François Hollande et Bernard Cazeneuve ont été cités comme témoins, les informations dont ils disposent de par leur position à l’époque ayant été jugées nécessaires à la manifestation de la vérité.