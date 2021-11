Dinah, Alisha, Evaëlle... : quand le harcèlement scolaire mène à la tragédie

Quand les amis se font bourreaux et que l'apprentissage laisse place à la violence, l'école devient un enfer. Selon les derniers chiffres de l'Education nationale, 700.000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire en France. Evaëlle, Alisha et Dinah étaient de ceux-là. En cette Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, leurs histoires, parmi d'autres, révèlent la gravité d'un phénomène dont l'issue est parfois tragique.

Le harcèlement scolaire est officiellement définit comme «une intention agressive qui dure et se répète, avec une relation d'emprise dominant-dominé dont la victime ne peut pas se sortir seule». Mais, selon Nicole Catheline, pédopsychiatre spécialiste des troubles de la scolarité chez l'enfant et l'adolescent, la définition tend aujourd'hui à évoluer pour associer la notion de déséquilibre à celle de répétition. «On insiste davantage sur la dynamique de groupe, développe l'experte. C'est tout un groupe, une meute, qui finit par s'en prendre à une personne : il y a un déséquilibre dans le rapport de force».

Les sévices subis par la victime sont parfois d'une violence extrême : insultes, humiliations, atteintes physiques... Et l'avènement des réseaux sociaux a agi comme un «amplificateur». Puisque, désormais, la violence s'étend au-delà des murs de l'école, sur Internet, Nicole Catheline juge plus pertinent de parler de «harcèlement par les pairs» plutôt que de harcèlement scolaire. Traquées jusque chez elles, les victimes sombrent dans une anxiété et un isolement qui, sans l'aide adéquate, mènent parfois à la dépression... voire à l'envie d'en finir.

Février 2011 : Jonathan, 16 ans, s'immole par le feu

Lorsque Jonathan a tenté de mourir en s'immolant par le feu, il subissait le harcèlement de ses pairs depuis six ans, de ses 10 ans à ses 16 ans. Avec le temps, les coups sont venus s'ajouter aux insultes sur son physique et au racket... jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. N'osant parler de son calvaire à personne, de peur des représailles, l'adolescent a alors décidé de mettre fin à ses jours.

Alors qu'il était en proie aux flamme, Jonathan s'est jeté à l'eau et a été sauvé de la noyade par une passante. Placé en coma artificiel pendant deux mois et demi, le jeune homme a été hospitalisé pendant un an et demi au total, subissant une vingtaine d'opérations. Depuis, sa santé est encore fragile mais l'adolescent met un point d'honneur à partager son histoire afin de sensibiliser le grand public au danger du harcèlement scolaire.

Il intervient notamment dans les écoles, auprès des élèves, avec l'association créée par ses parents, Tous solidaires pour Jonathan. Le jeune homme a aussi participé à l'écriture d'un livre, «Condamné à me tuer», paru en 2013, et son parcours a fait l'objet d'un téléfilm, «Le jour où j'ai brûlé mon coeur», en 2018.

Février 2013, Marion, 13 ans, met fin à ses jours

Avant de se suicider, la jeune Marion, originaire de l'Essonne, a écrit une lettre à l'attention de ses harceleurs. Elle y décrivait les insultes et les menaces permanentes, y compris sur Facebook, qu'elle ne pouvait plus supporter. Quatre ans après sa mort, le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'Etat était partiellement responsable du drame, le condamnant à verser 18.000 euros de dommages et intérêts à la famille.

D'après le jugement, il est reproché à l'Etat son «absence de réaction appropriée à des événements et des échanges hostiles entre élèves qui se déroulaient pour partie sur les lieux et pendant les temps scolaires», caractéristique d'un «défaut d’organisation du service public de l’enseignement de nature à engager la responsabilité de l’administration».

Le tribunal a en outre estimé que les multiples appel à l'aide, lancés par la mère de Marion auprès du personnel enseignant et de la direction du collège, n'avait pas été entendus.

Juin 2019 : le suicide d'Evaëlle, 11 ans

Scolarisée dans un collège d'Herblay, dans le Val d'Oise, Evaëlle était élève de sixième et victime de harcèlement depuis la rentrée 2018. D'après ses parents, qui assurent avoir signalé plusieurs fois ces violences auprès de la direction de l'établissement et de l'inspection académique, la jeune fille était harcelée par des camarades mais aussi par sa professeure de français, qui aurait encouragé les brimades.

Evaëlle avait alors changé de collège mais s'était à nouveau trouvée confrontée au comportement violent d'un élève dans cet autre établissement scolaire. Une nouvelle épreuve qui a mené à son suicide, en juin 2019. Depuis, l'enseignante de français incriminée par les parents de la jeune fille a été mise en examen en septembre 2020 pour «harcèlement sur mineur de 15 ans», avec interdiction d'exercer et obligation de soins, en attendant la suite de la procédure.

En janvier 2021, soit un an et demi après la mort d'Evaëlle, trois adolescents âgés de 13 ans ont également été mis en examen pour harcèlement. La famille de l'adolescente, qui s'est engagée à ne pas poursuivre l'Etat en justice, a par ailleurs été indemnisée par l'Education nationale, au titre du préjudice moral.

Mars 2021 : Alisha, 14 ans, tuée par ses camarades

Le calvaire d'Alisha a commencé sur Snapchat, où des photos d'elle en sous-vêtements avaient été diffusées après le piratage de son téléphone portable. Deux camarades de classe, un garçon et une fille âgés de 15 ans, avaient été identifiés par le lycée comme les harceleurs et exclus temporairement de l'établissement.

D'après l'enquête, ces deux adolescents ont vraisemblablement été les amis d'Alisha avant de devenir ses bourreaux. Le parquet a évoqué des relations dégradées en raison de «futilités» adolescentes. Les rapports se sont envenimés au point que les deux suspects ont tendu un guet-apens à l'adolescente de 14 ans, lui donnant rendez-vous sous le viaduc de l'autoroute A15 à Argenteuil.

Dans ce lieu isolé, à l'écart des habitations, Alisha aurait été violemment frappée avant d'être jetée dans la Seine, encore consciente. D'après les conclusions de l'autopsie, l'adolescente est morte par noyade. En raison du caractère prémédité de son agression, les deux suspects ont été mis en examen pour assassinat.

Octobre 2021 : le suicide de Dinah, 14 ans

La jeune Dinah a été retrouvée sans vie, pendue, au domicile familial de Kingersheim (Haut-Rhin), dans la nuit du 4 au 5 octobre. Selon ses parents, cette élève de seconde était victime d'un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège à qui elle avait fait part de son homosexualité. Métisse, Dinah subissait également des insultes racistes, d'après sa famille.

Sa mère affirme avoir dénoncé ces violences, qui se poursuivaient sur les réseaux sociaux, pendant des mois. Après une première tentative de suicide en mars, l'adolescente aurait reçu des messages de la part de ses bourreaux, l'encourageant à mettre fin à ses jours.

Soulignant la nécessité de vérifier «tous ces éléments-là», la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour «harcèlement», lundi 25 octobre. L'office centrale de lutte contre la haine en ligne a notamment été saisie afin de «rechercher un certain nombre d'éléments dans le téléphone et dans l'ordinateur» de Dinah.

Les ressources à connaître

Pour lutter contre ce genre de harcèlement, Nicole Catheline insiste sur l'importance d'intervenir le plus tôt possible. Le phénomène n'est cependant pas si facile à déceler puisque les victimes choisissent souvent de taire leur souffrance. Aux parents, la pédopsychiatre conseille de guetter «tout changement brutal de comportement». Il s'agit selon elle d'engager le dialogue simplement, en étant «le plus rassurant possible» et en rappelant à l'enfant «que ce n'est pas de sa faute».

L'école a également un rôle à jouer, aussi, Nicole Catheline conseille aux familles de travailler en collaboration avec les équipes pédagogiques pour résoudre ces problèmes. Le 3020, numéro vert mis en place par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire, est une ressource à connaître. Il permet d'être mis en contact avec le référent harcèlement de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant.

Une aide psychologique peut également, si besoin, être sollicitée auprès d'un professionnel. Selon l'experte, il est par ailleurs important que la prise en charge concerne aussi bien la victime que le(s) harceleur(s). Tous deux en «situation de fragilité», ils ont, autant l'un que l'autre, besoin d'un «regard soignant et pas seulement éducatif».