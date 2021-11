Emmanuel Macron reçu par le pape François le 26 novembre prochain

L’Élysée a annoncé ce jeudi 18 novembre qu’Emmanuel Macron serait reçu par le pape François, à Rome, le 26 novembre prochain.

Le chef de l'Etat se rendra en Italie après avoir effectué une visite officielle en Croatie, afin de «préparer la présidence française du Conseil de l'Union européenne» qui débute le 1er janvier pour six mois, selon l'Élysée.

Le voyage à Zagreb est «la première visite officielle d'un président français en Croatie depuis l'indépendance du pays» en 1991, souligné le palais.

Après un séjour de deux jours en Croatie, le président de la République s’arrêtera à Rome pour rencontrer le Saint Père. Il s'agira ici de la deuxième visite de l'actuel président de la République au pape depuis le début de son quinquennat, après celle de juin 2018.

un accord france-italie à signer

La rencontre entre Emmanuel Macron et le pape intervient alors que l'Église catholique française traverse une période difficile après les révélations choc de la commission Sauvé. Cette dernière a estimé, dans son rapport publié en octobre, à 330.000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures de la part de clercs, religieux ou personnes en lien avec l'institution.

Lors de cette escale romaine, Emmanuel Macron signera par ailleurs avec les dirigeants italiens le traité du Quirinal, «qui favorisera la convergence des positions françaises et italiennes, ainsi que la coordination des deux pays en matière de politique européenne et étrangère, de sécurité et de défense, de politique migratoire, d’économie, d’enseignement, de recherche, de culture et de coopération transfrontalière», a encore indiqué l'Élysée.

Annoncé en 2017, le Traité du Quirinal (nom du siège de la présidence italienne) prend sur le modèle du traité franco-allemand.