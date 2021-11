Harcèlement scolaire : une «Maison de Marion» inaugurée ce jeudi à Paris

Une «Maison de Marion», dédiée à l'accompagnement des victimes de violences et de harcèlement à l'école, va être inaugurée à Paris ce jeudi 18 novembre, à l'occasion de la Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement scolaire. C'est le second établissement de ce type en France.

Installé au dernier étage d'un centre maternel, cet espace – baptisé «Maison Marion» en hommage à Marion Fraisse, qui s'est suicidée à l'âge de 13 ans en 2013, après avoir été harcelée à l'école – prendra place dans un grand appartement situé dans le 13e arrondissement de Paris. Des locaux prêtés par la municipalité parisienne.

un espace ouvert de 4 à 23 ans

Là, l'association «Marion la main tendue» accueillera enfants et jeunes victimes de harcèlement à l'école, dès l’âge de 4 ans jusqu’à 23 ans, ainsi que leurs parents. Ensemble, ils pourront participer à des «ateliers d’écriture et d'expression» mais aussi, pour les plus grands, à «des ateliers de philosophie». Des programmes notamment animés par une «psychologue clinicienne».

A l'origine de ce lieu ? Nora Fraisse, la mère de Marion et fondatrice de l'association, qui s'est engagée depuis la mort de sa fille pour faire «cesser ce circuit, ce continuum de violences». C'est le deuxième établissement de ce type inauguré en France, après celui déjà ouvert à Orsay, en Essonne (91), il y a un an. Il reçoit «entre 25 et 30 enfants» à la fois, qui peuvent être aussi «des harceleurs», souligne Philippe Decaudin, membre du conseil d'administration de l'association.

vers l'ouverture d'autres «maisons de marion»

A terme, Nora Fraisse envisage d'ouvrir au moins 15 Maisons de Marion «partout en France» pour favoriser le «circuit court». Une fois sensibilisés, les enfants reçus dans cette structure sont ainsi appelés à devenir «des leaders d'opinion». Des «ambassadeurs» de la cause, qui pourront ensuite intervenir «hors les murs», au cœur des écoles.

Le harcèlement scolaire touche près d'un enfant sur dix en France. Mais selon Philippe Decaudin, le chiffre officiel (autour de 700.000 chaque année) est bien loin de la réalité. «On est plus près du million d’enfants harcelés», affirme-t-il.

A noter que l'association «Marion la main tendue» va par ailleurs lancer «KolibriApp», une application mobile gratuite à destination des enfants et des parents, à partir de laquelle un système d'alertes permettra d'effectuer des signalements et de libérer davantage la parole.