L'édito de Paul Sugy : «Cinquième vague : en fait-on trop ?»

Dans son édito de ce jeudi 18 novembre, Paul Sugy, journaliste au Figaro, se penche sur la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 et pose la question : «en fait-on trop ?».

La cinquième vague ? Ah, non, c’est un peu court, bonhomme !

On pouvait dire, oh, dieu, bien des choses en somme.

En variant le ton, par exemple, tenez :

Véran – Je ne vois pas de quoi vous me parlez

Enfin nous sommes sur le coup, rien d’anormal

Car j’ai suffisamment renfloué l’hôpital

Ressortez tous vos masques et vos gels alcooliques

Et que je ne vous voie plus faire la bise en public

Macron – L’heure n’est pas aux discours alarmistes

Vaccinez tout le monde et puis qu’on en finisse

Et que toutes et tous se rassurent pour de bon

Je ne confinerai pas avant avant une élection

Delfraissy – Je ne veux pas paraître fâcheux

Mais c’est un tsunami que j’ai devant les yeux

Jamais depuis l’été il n’y a eu tant de cas

On court un grand danger si l’on n’réagit pas…

Voilà ce qu’à peu près, mon cher, vous m’auriez dit

Si vous vouliez traduire cette cacophonie !

Qui se souvient de la quatrième vague ?

C'est le grand retour de ceux qui n’ont absolument rien à nous dire, mais qui tiennent par-dessus tout à nous le dire quand même ! Point d’orgue de cette litanie entamée en choeur par nos diseurs de bonne aventure, l’intervention rituelle du Professeur Delfraissy, qui était hier matin au micro de France Inter, constitue le point culminant de cet exercice de style d’un genre nouveau.

Toute la difficulté du jeu est de paraître comminatoire, car il faut inquiéter l’auditeur, lui faire mesurer la responsabilité historique qui pèse désormais sur ses épaules puisque le destin du pays entier est suspendu à une poignée de main en trop ou une troisième dose en moins. Tout en restant prudent, car le propre des prophéties médicales ces temps-ci est d’avoir le mauvais goût de ne pas se réaliser très souvent.

D’ailleurs on parle de cinquième vague, mais qui se souvient de la quatrième ? Mais si, rappelez-vous, celle que le même révérend père Delfraissy prophétisait du haut de sa chaire pas plus tard qu’en août dernier, sur fond de reprise épidémique et de variant Delta ? Le raz-de-marée a accouché d’une vaguelette, et le vénérable professeur s’était confondu en hypothèses pour expliquer le peu de virulence de cet épisode. C’est qu’en sa qualité de conseiller du prince, le professeur Delfraissy parle moins en tant que médecin qu’en tant que politique, or la politique, disait Bismarck, n’est pas une science exacte.

Personne ne peut prétendre avoir une connaissance parfaite de ce virus

Au fond ni Delfraissy ni personne d’ailleurs n’est tenu de participer à cette vaste dramaturgie qui précède immanquablement la résurgence des mesures sanitaires. Bien sûr les Français méritent d’entendre la vérité : si d’aventure il faut suspendre de nouveau certaines de ces libertés publiques, que cette pandémie a eu le mérite de nous faire chérir plus jalousement que d’habitude, alors on doit nous dire pourquoi, dans quel but et pour combien de temps.

Mais sortons, par pitié, de cette sempiternelle liturgie dont chacune des antiennes est connue d’avance. D’abord on nous inquiète, à grand renfort de statistiques qui habillent d’objectivité la description de la situation. Puis l’on tempère les craintes en puisant dans tout ce que la langue française connaît de modulations et de formules contournées. Arrivent ensuite les olympiades de l’enfonçage de portes ouvertes : on rappelle à longueur de déclarations intempestives que «rien n’est exclu». Que «tout est sur la table , que «chaque hypothèse est envisagée» mais que, bien entendu, «à ce stade et au jour d’aujourd’hui», aucune décision n’est prise…

Que l’exécutif puisse être conduit, dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, à prendre des mesures impopulaires pour protéger sa population, cela peut se concevoir. Mais est-il besoin de pareille mise en scène ? Que l’on garde donc les hypothèses, les craintes, les scénarios, les farandoles de statistiques et de fausses certitudes pour ceux que cela regarde, et que l’on se souvienne du reproche qu’Albert Camus formulait déjà aux hommes de son temps, dans un célèbre article qu’il écrivait en 1946 : «C'est cela, justement, que je ne puis pardonner à la société politique contemporaine : qu'elle soit une machine à désespérer les hommes».