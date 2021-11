Zoo de Beauval : comment vont s’appeler les jumelles panda ?

Cela fait 100 jours que le zoo de Beauval a eu l’immense plaisir d’annoncer la naissance de deux sœurs panda. Comme le veut la coutume, l’heure est arrivée de leur donner un nom définitif.

Surnommées Fleur de coton et Petite neige, les jumelles de trois mois auront tous les honneurs, ce jeudi. A partir de 17h, une cérémonie officielle aura lieu, en présence de leurs deux parrains, le footballer français Kylian Mbappé et la championne olympique chinoise de plongeon Zhang Jiaqi.

Alors que la tradition veut que les prénoms des pandas soient donnés par la Première dame chinoise, la Chine a offert le droit aux Français d’en décider. Un vote sur Internet a été organisé par le zoo, et s’est terminé au début du mois. Les personnes ayant participé avaient le choix entre cinq duos :

- Anfu et Anqi, représentant «les vœux de bonheur et de bonne santé que l’on souhaite aux bébés pandas», a décrit le zoo.

- Huanxi et Huanle, qui expriment «l’attachement extrêmement fort des Chinois et des Français envers les pandas géants».

- Huanxin et Huanyan, signifiant tout simplement «bonheur» et «appétit de vivre».

- Hehuan et Yuanying, faisant référence à une fleur et à la lune. «Ensemble, ils désignent le bonheur et les vœux d’une santé florissante pour les bébés», précise le centre animalier.

- Yuandudu et Huanlili, qui sont inspirés des noms des parents, Yuan Zi et Huan Huan. «Ils évoquent le souhait d’une croissance saine pour les bébés et symbolisent les liens profonds entre la Chine et la France», détaille le zoo.

Le duo de prénoms ayant obtenu le plus de vote sera donc dévoilé et donné aux jumelles ce jeudi. Selon les équipes de Beauval, les deux petites bêtes ainsi baptisées devraient mesurer 50 centimètres et peser 5 kilos. Passant énormément de temps avec leur mère Huan Huan, elles commencent à ramper et à se retourner toutes seules.