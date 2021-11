Alexis Corbière aux policiers : «Avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, vous travaillerez dans de meilleures conditions»

Invité de la Matinale de CNEWS, ce vendredi 19 novembre, Alexis Corbière, Député LFI de Seine-Saint-Denis, s'est adressé aux policiers, affirmant qu'avec Jean-Luc Mélenchon et et la France Insoumise, ils travailleraient «dans de meilleures conditions».

«Je dis aux policiers qui me regardent : avec Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise vous travaillerez dans de meilleures conditions, a déclaré Alexis Corbière. Les policiers qui me regardez, vous avez tout intérêt à ce que le rapport avec la population s’améliore. Vous faites un travail très difficile, dans des conditions difficiles.»

«Ils sont amenés à régler des tas de problèmes qui à mon avis ne sont pas seulement du ressort de la police. C’est-à-dire que toutes les difficultés sociales du pays, on appelle les policiers pour tout régler. Moi je salue, à travers ce micro, les policiers qui à 3h du matin vont aller protéger une femme qui est en train d'être frappée par son mari. Je connais très bien le cas, hélas…», a confié le député LFI.

«Il faut leur donner des moyens»

«Donc merci, messieurs –c’est souvent des hommes–, mais en même temps, parce qu’ils travaillent dans des conditions difficiles, il faut leur donner des moyens, vraiment, a poursuivi Alexis Corbière. Donc nous, nous proposons l’embauche de 10.000 policiers. Il faut les former différemment. Beaucoup ne sont pas formés, j’en ai discuté avec certains jeunes inspecteurs, ils viennent de province, ils arrivent, ils ont peu de séances de tirs, peu de séances de formation et on les envoie, pardonnez-moi l’expression triviale, au carton directement, et ça peut amener après toute une série de dysfonctionnement.»

«Il y a des violences de policiers»

Le député est ensuite revenu sur le sujet houleux des violences policières. «Troisièmement, oui c’est vrai, en fonction de l’idée que je me fais de la police, il y a parfois trop de comportements qui selon moi ne font pas honneur à l’idée que je me fais de la police. Des propos discriminants, des attitudes violentes, des violences policières qui ne trouvent pas de réponses telles que les citoyens les attendent et telle que l’institution même devrait le permettre», a estimé Alexis Corbière.

«Donc vous, vous validez le terme "violences policières"», lui a demandé Laurence Ferrari. «Il y a des violences de policiers, ce sont des violences policières», lui a répondu le député.