La semaine de Philippe Labro : les joies du quotidien, des joutes pour l’avenir

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour CNEWS, il commente ce qu'il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Alors, donc, ça va ? Vous êtes heureux ? Quelle question ! La machine médiatique, avide de scepticisme et nourrie d’autodérision, n’en revient pas : on découvre un sondage qui révèle que huit Français sur dix se disent «heureux». Dans un «Baromètre des Territoires»,

une étude d’ampleur organisée par l’institut Elabe, réalisée auprès de 10 000 Françaises et Français, à travers les douze régions métropolitaines, en pleine amorce d’une cinquième vague de Covid, en plein mois de novembre, cette saison toujours porteuse de bleus à l’âme, surgit cette étonnante statistique. Certes, lorsque les spécialistes fouillent un peu plus le moral de ces 10 000 citoyens, ils trouvent toutes sortes de préoccupations, inquiétudes, insatisfactions. Il n’empêche, le chiffre demeure : 8 sur 10 ! Dans ce pays, que certains ont identifié comme le plus pessimiste du monde, il y a de quoi s’interroger. Sans doute faudrait-il ausculter de plus près la définition de cet adjectif : cela veut dire quoi, être «heureux» ? Quand on posait la question à Charles de Gaulle :

– Mon général, êtes-vous heureux ?

Il répondait :

– Vous me prenez pour un con ?

De Gaulle n’avait pas toujours raison. Je préfère, pour ma part, m’en tenir au merveilleux Charles Trenet :

Le bonheur est un astre volage,

Qui s’enfuit à l’appel de bien

des rendez-vous.

Il s’efface, il se meurt devant nous.

Quand on croit qu’il est loin,

il est là tout près de vous

Il voyage, il voyage, il voyage

Puis il part, il revient,

il s’en va n’importe où

Cherchez-le, il est un peu partout…

JEUDI 18 NOVEMBRE

D’ici à quelques jours, le dimanche 21, précisément, aura lieu sur CNEWS l’avant-dernier débat des aspirants – une femme et quatre hommes – à la désignation par un congrès du candidat (ou candidate) du parti de la droite, Les Républicains, pour la présidentielle, dont la date du premier tour (le 10 avril 2022) approche à grand pas. C’est dans cinq mois et demi. C’est demain ! J’ai suivi de près les deux premiers débats et vais continuer, avec persévérance et curiosité, à scruter Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Michel Barnier et Eric Ciotti. Il semble que, jusqu’ici, aucune de ces personnalités n’ait pris une avance spectaculaire sur les autres concurrents. On peut résumer : ce sont des gens expérimentés, ils ont tous exercé des fonctions (maire, président de région, ministre, etc.) qui leur ont permis d’engranger de l’expérience et de surmonter des obstacles. Ils semblent habités par l’esprit du moment : sécurité, ordre, autorité, immigration – la France !

A quel moment, par quelle anicroche ou apostrophe ou anaphore ou explosion du caractère (jusqu’ici, ils se sont conduits de façon respectable et quasi solidaire), ou surprenante proposition, s’affirmera l’une ou les autres ? Il n’est pas impossible que l’on voie se dessiner des alliances – discrètes, certes, mais utiles. En tout état de cause, les militants LR jugeront. Voilà pourquoi, même si certains commentateurs et éditorialistes font la moue, il y a du suspense, et il y a un intérêt à suivre ces débats. Quelque chose peut arriver !

Dans sa formidable autobiographie, intitulée Paul McCartney (éd. Buchet-Chastel), le plus célèbre et vivant des Beatles raconte comment, un jour, avec ses trois copains, John, Ringo, et George, leur minibus avait glissé au fond d’un talus. «On s’est demandé comment on allait remonter. L’un d’entre nous, je ne me souviens plus qui, a dit : “Quelque chose finira bien par arriver.”» Paul McCartney ajoute : «C’est simpliste et banal, mais c’est une philosophie à laquelle il faut s’accrocher.» Si vous avez les moyens, et si vous cherchez un beau cadeau de Noël, procurez-vous cet énorme double volume. C’est passionnant : 154 chansons qui racontent une épopée musicale, des documents inédits, une vie singulière.