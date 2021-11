«Le grand débat des républicains» : bataille cruciale pour la droite

Un siège pour cinq et plus beaucoup de temps pour convaincre. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin, les candidats à la primaire de droite, se retrouveront dimanche soir, pour un grand débat en direct sur CNEWS.

L’exercice - le troisième sur quatre au total - s’annonce délicat, tant il devient crucial pour chacun de marquer des points auprès des 148.000 adhérents Les Républicains. Ces derniers auront le dernier mot et éliront leur champion du 1er au 4 décembre, lors du congrès du parti. Après deux rendez-vous qui n’ont pas permis de dégager une hiérarchie claire, il faudra s’affirmer comme le leader attendu par une famille politique en difficulté, sans oublier que les adversaires de la soirée seront aussi les alliés de demain.

Des favoris mais pas de certitude

Moment périlleux par excellence, les primaires ont plusieurs fois vu le favori être finalement battu. Le débat de dimanche soir permettra-t-il de voir la hiérarchie s’inverser ? Xavier Bertrand voudra à tour prix éviter ce scénario, alors qu’il est actuellement considéré, selon les sondages, comme le plus capable de rassembler à droite (troisième des intentions de vote au premier tour de la présidentielle (13%) si Eric Zemmour est candidat (12%), derrière Emmanuel Macron (24%) et Marine Le Pen (19%), selon la dernière étude PrésiTrack d’Opinionway pour CNEWS).

Le président des Hauts-de-France, à qui l’on promettait un duel face à son homologue francilienne Valérie Pécresse, a vu Michel Barnier se porter à leur hauteur. La fidélité de ce dernier au parti, son expérience et sa droiture semblent en effet séduire les adhérents LR. Cette dynamique en a fait une cible lors des premiers débats. Les deux présidents de région ont en effet semblé se liguer contre lui. Leur entente sera-t-elle encore visible dimanche ? Michel Barnier y répondra-t-il avec force ? Seront-ils tous trois dépassés par un outsider ?

A leurs côtés, Eric Ciotti, considéré comme le représentant de la frange dure de la droite, et Philippe Juvin, médecin urgentiste engagé pour la défense du service public, chercheront eux aussi à marquer les esprits. Le premier est déjà parvenu à se démarquer, en se montrant radical sur les questions d’immigration et de sécurité. Des sujets qui seront encore au centre du débat dimanche.

L’avenir du parti en question

Outre l’enjeu pour les candidats, la primaire revêt une importance extrême pour le parti. Il est toujours ancré localement mais peine à retrouver sa place sur le devant de la scène politique, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Coincés entre le courant macroniste d’un côté et des personnalités nettement plus radicales de l’autre (Eric Zemmour et Marine Le Pen), les électeurs des Républicains pourraient être tentés d’aller «voir ailleurs».

La primaire doit ainsi permettre de donner un nouveau souffle à la droite «traditionnelle», pour qu’elle puisse à nouveau fédérer. Son existence au-delà de cette période présidentielle passera par là. Les débats doivent ainsi servir à rappeler les positions LR sur les questions économiques et de société qui intéressent l’opinion publique. Qualifier un candidat pour le second tour de la présidentielle serait une énorme réussite. A l’inverse, ne pas dépasser la barre des 10 % sonnerait comme un terrible désaveu et un coup potentiellement fatal.