Manifestations anti-pass : quels parcours à Paris ce samedi 20 novembre ?

Les anti-pass sanitaire continuent de se mobiliser chaque samedi à travers la France. Des manifestations auront à nouveau lieu dans le pays ce 20 novembre, dont une à Paris.

Intitulée la «Manifestation pour la Liberté», cette dernière se déroulera en présence notamment de Florian Philippot.

Le compte Twitter des Patriotes, le mouvement qu'il préside, annonce un départ à 14h place depuis la place du Palais-Royal. La manifestation devrait ensuite se poursuivre jusqu'à la place Pierre-Laroque, située dans le quartier de l'École-Militaire (7ᵉ arrondissement de Paris). Le mouvement va se conjuguer à celui des gilets jaunes qui fête son troisième anniversaire ce samedi. Plusieurs manifestations sont également prévues à Paris.

Amis @_LesPatriotes, Français Libres ‼️



MANIFESTATION à l'appel de @f_philippot





MOBILISONS-NOUS POUR LA LIBERTE ‼️



ARRÊTONS LA CORONAFOLIE ‼️





RDV le 20 novembre à 14h, pl. du Palais Royal



TOUS UNIS, vaccinés et non vaccinés



VENEZ NOMBREUX ! pic.twitter.com/JMsyOWVmSE — LesPatriotes_75 (@LesPatriotes_75) November 16, 2021

En province, la manifestation contre le pass sanitaire annoncée ce samedi 20 novembre à Belfort sera interdite dans le centre-ville. La préfecture du Territoire de Belfort annonce d'autres mesures d'interdiction prises dans les semaines à venir.

A Belfort, la dernière manifestation contre le pass sanitaire, le samedi 6 novembre, non déclarée en préfecture, avait été émaillée de plusieurs incidents dans les locaux du journal l'Est Républicain et par une intrusion dans la bibliothèque municipale qui avait été dégradée, précise France Bleu.