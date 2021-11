Miss France 2022 : qui est Eva Navarro, Miss Provence ?

Élue le 30 juillet dernier aux Marines de Cogolin, en Provence, Eva Navarro, 19 ans, représentera sa région lors de l’élection de Miss France 2022, qui aura lieu le 11 décembre prochain à Caen.

Originaire de Sausset-les-Pins, la jeune femme succède à April Benayoum, Miss Provence 2020 et première dauphine de Miss France 2021. Elle est étudiante en deuxième année d'école de relations publiques et d'événementiel.

«Se faire entendre sur des causes qui nous tiennent à cœur»

«Au-delà d’être un concours de beauté, c’est une aventure unique, une expérience humaine, une façon de se faire entendre sur des causes qui nous tiennent à cœur et de se faire entendre en tant que femme. C’est une opportunité pour moi qui ne se représentera pas deux fois, cette possibilité de rencontrer des femmes de la France entière avec des valeurs et des causes profondes à défendre», a-t-elle encore confié à TF1.

La jeune femme rêve en effet de travailler au sein d’un organisme humanitaire, et elle souhaite lutter le harcèlement scolaire, dont elle a été victime quand elle était collégienne, allant jusqu'à l'hospitalisation et la déscolarisation.

«Aucun corps n’est mieux qu’un autre»

Sur Instagram, la jeune femme n'hésite pas à afficher des messages de tolérance en lien avec le mouvement «body positive». «Avant j’avais beaucoup de mal à poster une photo sans effacer mes vergetures, honte de mon corps en maillot de bain, car on voit tout ce que l’on n’est pas par rapport aux normes dictées. Je faisais partie de la case des filles 'qui n’ont pas de formes'. Aujourd’hui j’ai décidé de m’accepter telle que j’étais et d’en faire une force. Qu’on se le dise, aucun corps n’est mieux qu’un autre et il n’y a pas de beauté absolue», a-t-elle écrit à ses abonnés.

Fan de la série Prison Break et grande admiratrice de Gisele Bündchen, la jeune Miss a déclaré à La Provence : «Je peux laisser croire que je suis forte sur mes réseaux sociaux, mais je suis finalement quelqu'un de très timide. Être suivie par des milliers de personnes, observées comme ça, ce n'est pas ce que l'Eva d'avant aurait fait».

La cérémonie de l’élection de Miss France 2022 se tiendra le samedi 11 décembre au Zénith de Caen, et sera diffusée en direct sur TF1. Et pour la première fois cette année, les 29 prétendantes à la succession d'Amandine Petit bénéficieront d'un contrat de travail et d'une rémunération.