Miss France 2022 : qui est Marine Sauvage, Miss Lorraine ?

Marine Sauvage représentera la Lorraine lors du concours de Miss France 2022 qui se déroulera le 11 décembre prochain à Caen (Calvados).

« Il me tarde de réaliser le rêve de ma vie, de rencontrer les autres candidates, de vous préparer un show de folie, de visiter l’île de la Réunion et de vivre tellement d’autres choses que je ne n’ose même pas imaginer ... », a écrit la candidate sur son compte Instagram. « Nous avons toutes tellement de chance de vivre cette aventure incroyable. Et elle est possible grâce à vous, alors : Merci. Merci de votre soutien et de votre amour, nous allons vous rendre fiers », assure-t-elle.

Originaire d’Ars-sur-Moselle comme le rapporte Paris Match, la reine de beauté est actuellement étudiante en 5ème année de pharmacie à Nancy, mais elle se dit également « sensible à l’art et passionnée d’écriture et de littérature ». Participer à l’élection de Miss France est son « rêve de petite fille », confie volontiers celle qui se verrait bien devenir actrice et se montre ravie de découvrir l’univers de la télévision.

Sa participation sonne cette année comme une revanche, puisqu’en 2019 elle avait déjà tenté sa chance au prestigieux concours de beauté, mais terminé troisième dauphine. « Je vais tout donner pour devenir Miss France », a-t-elle déclaré lors de son sacre de Miss Lorraine. Y parviendra-t-elle ? Réponse ce 11 décembre sur TF1.