Guadeloupe : les blocages reprennent après une nouvelle nuit agitée contre le pass-sanitaire

Malgré le couvre-feu récemment instauré, le département d’Outre-Mer a été le terrain de vives violences après une nouvelle journée de mouvements sociaux contre le pass-sanitaire.

La Guadeloupe a été placée sous couvre-feu entre 18 heures et 5 heures du matin à compter du vendredi 19 novembre et jusqu’au mardi 23 novembre. La situation reste toutefois tendue sur l’île des Caraïbes.

Et pour cause, les blocages ont repris ce samedi matin après une nouvelle nuit de pillages et d’incendies. Visés par des tirs à balles réelles, les policiers et les gendarmes, environ une centaine, ont procédés à 29 interpellations.

#ViolencesUrgences Pour la 2e nuit consécutive, la #Guadeloupe a connu des faits de #ViolencesUrbaines & de pillages de magasins du fait de groupes de casseurs dont l'objectif unique était de voler & de s'attaquer aux forces l'ordre. ⬇⬇ pic.twitter.com/DVRelcN8Qz — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) November 20, 2021

Les forces de l’ordre ont en particulier fait face à une tentative d’intrusion à la résidence universitaire de Pointe-à-Pitre, ainsi qu'à des vols et tentatives de vols dans des bijouteries, banques ou encore centres commerciaux. Les pompiers ont également dû intervenir pour des feux à Petit-Bourg dans deux commerces de téléphonie.

Des barrages et des axes bloqués

Alors que les écoles sont restées fermées vendredi en raison des nombreux barrages routiers, les principaux axes restent bloqués et de nouveaux barrages s’installent dans le département. L'accès au CHU de Pointe-à-Pitre, lui aussi, est uniquement réservé aux ambulances.

Les violences semblent se substituer à la mobilisation lancée il y a cinq jours par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19, et l’activité de l’île tourne de plus en plus au ralenti.

Une cellule de crise interministérielle doit par ailleurs être présidée ce samedi à 18 heures par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et des Outre-mer Sébastien Lecornu au sujet des violences sur le département, a-t-on appris auprès des deux ministères.