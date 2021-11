Grand débat LR sur CNEWS : revivez le direct minute par minute

Qui sera le candidat des Républicains à l’élection présidentielle de 2022 ? Pour convaincre les adhérents du parti, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin ont débattu ce dimanche soir en direct sur CNEWS et en simultané sur Europe 1.

23h40

Le débat est terminé. Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin auront échangé sur leur projet politique et leur vision de la France pendant deux heures et demie.

Les cinq candidats livrent leurs premières impressions au micro des journalistes de CNEWS et Europe 1. Xavier Bertrand salue un débat «rythmé», Michel Barnier un échange «respectueux».

23h32

Les cinq candidats à l'investiture LR terminent le débat en choisissant chacun une mesure proposée par un concurrent qu'ils souhaiteraient voire appliquer.

23h30

Michel Barnier axe son programme économique sur l'industrialisation de la France. «Il faut protéger nos entreprises contre la concurrence déloyale», ajoute-t-il, proposant une «taxe carbone aux frontières extérieures».

Pour relancer le pouvoir d'achat des Français, Michel Barnier propose de «réindustrialiser la France, après tant d'abandons»



23h24

Pour Xavier Bertrand, il faut «travailler davantage» et sortir «enfin» des 35 heures. Il détaille également son idée de «prime au travail».

Xavier Bertrand sur l'abolition des 35 heures : «On ne s'en sortira pas si on ne travaille pas davantage, c'est un système gagnant-gagnant»



23h20

Valérie Pécresse souhaite «une réelle incitation à retourner au travail», en instaurant notamment une hausse du salaire net de 10% en baissant les cotisations sociales des entreprises.

23h12

Pour Eric Ciotti, «l'Etat social est devenu obèse». Reprenant à son compte le projet de François Fillon, il estime que «l'urgence est de baisser les charges et de baisser les impôts des ménages», des mesures financées par la retraite à 65 ans et la semaine de 39 heures.

Eric Ciotti sur le pouvoir d'achat : «Le mal français est un état social qui est devenu obèse»



23h01

«L'argent des Français» est la troisième et dernière partie du débat.

«Il faut plus de fonctionnaires au contact des Français», affirme Philippe Juvin, qui ne souhaite pas diminuer le nombre de fonctionnaires.

Philippe Juvin : «Il nous manque du monde partout et on veut diminuer le nombre de fonctionnaires (...) il ne faut pas affaiblir la fonction publique, il faut la renforcer»



22h55

Interrogés sur la cancel culture, tous les participants au débat s'accordent à dire qu'il ne faut pas juger le passé «avec nos valeurs du XXIème siècle».

22h39

Michel Barnier évoque le conflit franco-britannique sur la pêche : «Les Britanniques se comportent comme des flibustiers. Ils veulent reprendre ce qu'ils ont perdu au moment du compromis post-Brexit».

Derrière la crise, «ce sont des vies qui basculent», affirme Xavier Bertrand au sujet des pêcheurs français. Selon lui, la France doit utiliser ses nombreux leviers : la frontière franco-britannique de Calais, l'électricité fournie aux îles anglo-normandes, etc.

Xavier Bertrand sur les pêcheurs de la Manche : «L'Europe si les moyens ont été prévus elle agit tout de suite, pas dans 1 an, ils seront morts»



21h33

La crise à la frontière polonaise alimente la discussion sur l'immigration. «Il faut un Schengen 2 avec des pays qui ont la même politique migratoire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui», estime Philippe Juvin.

De son côté, Valérie Pécresse défend son système de quotas. «Il faut renvoyer les clandestins dans leur pays. Si le pays refuse, c'est immigration zéro».

22h25

«Il faut supprimer les nombreuses aides d'Etat offertes aux clandestins. Ca coûte des millions d'euros. Ce sont des primes à l'illégalité», martèle Valérie Pécresse.

20h20

Michel Barnier, qui défend un moratoire sur l'immigation, estime qu'il faut «stopper les flux migratoires» pour «redonner une chance à l'assimilation».

Michel Barnier : «Pour redonner une chance à l'assimilation, je pense qu'il faut stopper les flux migratoires»



22h15

Interrogé sur l'assimilation, Eric Ciotti défend un retour du «droit du sang». «On doit devenir Français par la filiation ou par un parcours de naturalisation plus exigent». «Il l'est déjà», lui rappelle Sonia Mabrouk, «j'en ai fait l'expérience».

Eric Ciotti sur le droit du sol : «On ne peut pas devenir Français par le hasard de la naissance, on doit devenir Français par la filiation»



22h07

«L'idéologie du wokisme veut détruire le fondement de notre cohésion nationale», affirme Michel Barnier, quand Eric Ciotti propose d'interdire l'écriture inclusive.

22h02

Interrogé sur l'immigration, Xavier Bertrand défend l'idée d'un «passeport républicain». «Il faut parler la langue et partager les valeurs de la République» pour pouvoir venir en France.

21h58

«Quelle France pour demain ?» est le second grand thème de la soirée. Le débat s'ouvre sur le rôle de l'école.

«Notre modèle de civilisation est supérieur aux autres. Il faut le défendre», ose Philippe Juvin. «Nous ne sommes pas un pays comme les autres», abonde Xavier Bertrand.

21h55

Interrogé sur les propos polémiques de Jean-Christophe Lagarde à l'égard d'Eric Zemmour, Eric Ciotti dénonce «une ignominie» et regrette l'«absence de réaction».

«Il y a dans ce pays de la sauvagerie, de la violence, du racisme, de l'antisémitisme. Nous devons montrer l'exemple», affirme de son côté Michel Barnier.

21h50

Tous les candidats s'accordent sur une «présomption de légitime défense» pour les policiers. «Il faut les protéger», affirme Valérie Pécresse.

Valérie Pécresse sur la présomption de légitime défense des policiers : «J'y suis favorable, compte tenu de la violence dont les policiers font l'objet.»



21h45

«Il faut réfléchir à faire exécuter les peines dans le pays d'origine», affirme Philippe Juvin. Les autres candidats ne sont pas d'accord. Selon Xavier Bertrand, «la famille de la victime doit avoir la garantie que sa peine sera bien appliquée».

21h40

Valérie Pécresse souhaite mettre en place des circonstances aggravantes pour les violences commises dans les quartiers sensibles. Comme ses concurrents, elle promeut les peines plancher et réclame une meilleure application des peines, notamment les plus courtes.

21h35

Philippe Juvin veut mettre fin à l'individualisation de la peine pour sanctionner «les bandes violentes».

21h30

Xavier Bertrand accuse Marine Le Pen de «ne pas vouloir régler les problèmes» car «c'est son carburant».

21h28

«Il n'y a pas que la répression et la sanction dans la reconquête républicaine. Il y a aussi la formation et l'éducation», tempère Michel Barnier.

21h25

Eric Ciotti souhaite des «symboles» forts et défend un «quoi qu'il en coûte sécuritaire».

21h23

Philippe Juvin ne souhaite pas recourir à l'armée dans les quartiers, mais donner plus de moyens à la police. «Un policier municipal doit avoir les mêmes pouvoirs qu'un policier national».

21h19

«Je souhaite le rétablissement du service militaire», détaille Michel Barnier, qui souhaite soumettre la mesure «par référendum».

21h13

Les candidats s'expriment maintenant sur le premier grand thème de la soirée : «la sécurité des Français».

Pour répondre à l'insécurité, Eric Ciotti défend «s'il le faut» une intervention de l'armée dans les quartiers les plus sensibles. «L'islamisme nous a déclaré une guerre», dit-il.

21h10

«La situation actuelle est la conséquence de l'abandon d'un certain nombre de nos territoires sur les services publics», accuse Philippe Juvin, face aux tensions dans les hôpitaux.

21H05

Interrogés sur la crise sanitaire et sécuritaire en Guadeloupe, tous les candidats souhaitent le «rétablissement de l'ordre» sur l'île.

Pour Valérie Pécresse, «si on avait utilisé les élus de proximité, si on avait pris le temps de convaincre, on n'en serait pas là».

21H00

Xavier Bertrand consacre sa carte blanche aux droits des personnes handicapées, et soutient l'«individualisation de l'allocation adultes handicapé» afin de ne plus tenir compte, dans le calcul de l'aide, des revenus du conjoint.

20H55

Après une carte blanche de Michel Barnier en forme de plaidoyer en faveur des institutions du pays, Philippe Juvin souhaite imposer dans le débat d'autres thèmes que l'immigration, comme l'hôpital, l'agriculture ou l'éducation.

De son côté, Eric Ciotti met en avant «la liberté de pensée» et la levée des «tabous».

20h53

Le débat débute sur le plateau de CNEWS. Chaque candidat a le droit à une carte blanche pour évoquer un sujet qui lui tient à cœur.

Première à prendre la parole, Valérie Pécresse veut insister sur le rôle de l'école : «la lutte contre le décrochage scolaire sera la grande cause de mon quinquennat».