LR : thèmes, enjeux, horaire… Tout savoir sur le débat diffusé ce dimanche sur CNEWS

Qui sera le candidat des Républicains à l’élection présidentielle de 2022 ? Pour tenter de convaincre les électeurs, les cinq candidats à l’investiture LR vont défendre leurs idées, ce dimanche 21 novembre au soir, lors d'un débat diffusé en direct sur CNEWS et en simultané sur Europe 1.

Retransmis à partir de 20h50 sur les deux antennes, et modéré par Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk, ce débat s'annonce décisif pour Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse.

La date du 4 décembre, où les adhérents des Républicains vont désigner le ou la futur(e) candidat(e) LR à l'élection présidentielle, se rapproche en effet de plus en plus.

Dans ce contexte, tous auront à coeur de présenter leur projet pour la France, et de persuader le plus grand nombre de leur capacité à occuper la fonction suprême.

Trois grands thèmes

Pour y voir plus clair, le débat de ce dimanche portera sur trois grands thèmes : «La sécurité des Français», «Quelle France pour demain ?» et enfin «L'argent des Français».

Les échanges d'«Élysée 2022 : le grand débat des Républicains», titre officiel du programme, seront par ailleurs à suivre sur les réseaux sociaux via le hashtag #DebatLR.

J-3 DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 20H50 sur @CNEWS #DebatLR





ÉLYSÉE 2022 LE GRAND DÉBAT DES RÉPUBLICAINS





Animé par @LaurenceFerrari & @SoMabrouk

Un trio de tête à départager

A moins de deux semaines du congrès décisif, Xavier Bertrand fait toujours la course en tête dans son camp à en croire les derniers sondages. D'après la dernière vague «PrésiTrack» d’OpinionWay pour CNEWS, publiée jeudi 18 novembre, il est crédité en effet de 13% des intentions de vote au premier tour, dans une configuration où le polémiste Eric Zemmour serait lui aussi candidat. Dans cette même configuration, si c'est Valérie Pécresse qui est désignée candidate LR, elle recueillerait 11% des voix. Michel Barnier, lui, apparaît comme le troisième homme avec 9% des intentions de vote.

[PrésiTrack d'OpinionWay pour CNEWS / Vague 3 / Novembre 2021]

Mais avant le vote des Français, ce sont bien les sympathisants des Républicains qui doivent d'abord se prononcer lors du congrès. Or, si l'on en croit le dernier baromètre Ipsos-Le Point, c'est une dynamique Michel Barnier qui se ferait sentir dans les rangs du parti de droite.

Dans sa famille politique, l'ex-commissaire européen en charge des négociations sur le Brexit aurait ainsi bénéficié d'une forte progression ces dernière semaines, recueillant 58 % de soutiens, contre 57 % pour Valérie Pécresse et 56 % pour Xavier Bertrand. Autant d'éléments qui s’inscrivent dans une bataille d’idées qui vont rendre le débat de ce soir intéressant à suivre et à analyser.