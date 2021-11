Michel Cymes atteint du Covid-19 malgré deux doses de vaccin

Durant l’émission «On est en direct» diffusée ce samedi 20 novembre, Michel Cymes a confié avoir récemment contracté le Covid-19, malgré avoir été vacciné à deux reprises.

«Moi je peux vous dire, j’ai eu le Covid il y a trois semaines» livre Michel Cymes avant d’ajouter «qu’il a été doublement vacciné», face à Laurent Ruquier et Léa Salamé qui le questionnent sur la cinquième vague.

«On va pas raconter des bobards, le vaccin n’empêche pas d’attraper le virus, mais ça vous protège contre les formes graves», explique ainsi le médecin et animateur. Il ajoute également que le vaccin, «empêche de contaminer les gens, parce que les gens non vaccinés sont beaucoup plus contagieux que ceux vaccinés».

C’est la raison pour laquelle selon lui, lorsqu’il est tombé malade, «il a eu deux jours avec un rhume ainsi qu’une perte du goût et de l’odorat pendant trois semaines».

«Je me suis un peu shooté»

Pour comprendre comment il a été contaminé, Michel Cymes revient sur sa démarche. Loin d’être un «antivax», il avait été parmi les premiers à se faire vacciner dans le but de «médiatiser la vaccination, et il avait déjà dépassé les six mois après sa seconde injection».

Toutefois, pour accélérer son rétablissement et retrouver rapidement le goût et l’odorat, dont même les vaccinés peuvent généralement mettre du temps à récupérer comme le souligne Léa Salamé, Michel Cymes qui est ORL avoue «s’être un peu shooté».

Face à la pandémie dont la situation reste préoccupante, l’ancien animateur du «Magazine de la santé» a tout de même tenu à rassurer. «Le fait qu’on soit une très grande majorité à être vaccinés, fait que c’est plutôt rassurant parce que cela veut dire qu’on ne fera pas de formes graves de la maladie», avance-t-il.